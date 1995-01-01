Рабьо выиграл в суде у «ПСЖ» 40 тысяч

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо выиграл суд у «ПСЖ».
По информации Football Italia, футболист отсудил у бывшего клуба «бонус за этику» в размере 40 тысяч евро.
Французский хавбек доказал, что не нарушал контрактных обязательств, поставив лайк под видео Патриса Эвра в инстаграме после вылета парижан от «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов в марте текущего года.
- Рабьо – воспитанник «ПСЖ».
- В «Ювентус» игрок перешел минувшим летом на правах свободного агента.
- Его зарплата, по данным La Gazzetta dello Sport, составляет 7 миллионов евро в год плюс бонусы, которые могут достигать 2 миллионов.