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    Соболев – о невызове в сборную России: «Обиды нет и быть не может»

    Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев высказался о решении тренерского штаба сборной России не включать его в заявку на сентябрьские матчи против Шотландии и Казахстана.

    «Обиды нет и быть не может, ведь прошло только 8 туров чемпионата России. Если вернуться назад, отмотать 8 туров, даже тогда не мог представить, что пойдут слухи про вызов в сборную. Вот если проведу так хотя бы половину сезона, то тогда можно еще подумать, что меня могут вызвать. Сейчас – нет», – сказал Соболев.

    • Сборная России одержала две победы в отборе Евро-2020, обыграв Шотландию со счетом 2:1, а Казахстан – 1:0.
    • 22-летний Соболев в текущем розыгрыше РПЛ забил шесть голов в восьми матчах.
    • Это второй показатель среди лучших бомбардиров лиги.

    Источник: «Матч ТВ»

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