Соболев – о невызове в сборную России: «Обиды нет и быть не может»

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев высказался о решении тренерского штаба сборной России не включать его в заявку на сентябрьские матчи против Шотландии и Казахстана.

«Обиды нет и быть не может, ведь прошло только 8 туров чемпионата России. Если вернуться назад, отмотать 8 туров, даже тогда не мог представить, что пойдут слухи про вызов в сборную. Вот если проведу так хотя бы половину сезона, то тогда можно еще подумать, что меня могут вызвать. Сейчас – нет», – сказал Соболев.