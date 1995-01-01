Соболев – о невызове в сборную России: «Обиды нет и быть не может»

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев высказался о решении тренерского штаба сборной России не включать его в заявку на сентябрьские матчи против Шотландии и Казахстана.
«Обиды нет и быть не может, ведь прошло только 8 туров чемпионата России. Если вернуться назад, отмотать 8 туров, даже тогда не мог представить, что пойдут слухи про вызов в сборную. Вот если проведу так хотя бы половину сезона, то тогда можно еще подумать, что меня могут вызвать. Сейчас – нет», – сказал Соболев.
- Сборная России одержала две победы в отборе Евро-2020, обыграв Шотландию со счетом 2:1, а Казахстан – 1:0.
- 22-летний Соболев в текущем розыгрыше РПЛ забил шесть голов в восьми матчах.
- Это второй показатель среди лучших бомбардиров лиги.