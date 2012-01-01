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    Тарханов: «Сычев пока не готов играть за Пюник»

    Главный тренер «Пюника» Александр Тарханов рассказал о форме нападающего Дмитрия Сычева.

    «Он пока не готов, не в той форме, чтобы выходить на поле. Плюс он недавно получил небольшую травму. Так что в пятницу его на поле не будет. Его надо подготовить. Мы взяли его, учитывая большое желание играть. Будем готовить, потом посмотрим, сможет ли он выйти на свой уровень», – сказал Тарханов.

    • В конце августа 35-летний Сычев подписал контракт с «Пюником». Стороны заключили соглашение до лета 2020 года с опцией продления еще на один сезон.
    • В прошлом сезоне Сычев был без клуба.
    • Его последняя команда – «Казанка» (фарм-клуб «Локомотива»).

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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