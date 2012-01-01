Тарханов: «Сычев пока не готов играть за Пюник»

Главный тренер «Пюника» Александр Тарханов рассказал о форме нападающего Дмитрия Сычева.

«Он пока не готов, не в той форме, чтобы выходить на поле. Плюс он недавно получил небольшую травму. Так что в пятницу его на поле не будет. Его надо подготовить. Мы взяли его, учитывая большое желание играть. Будем готовить, потом посмотрим, сможет ли он выйти на свой уровень», – сказал Тарханов.