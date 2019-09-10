Балотелли обратился к Мхитаряну по-армянски

Говорит в Италии кайфна)))
Форвард «Брешии» Марио Балотелли обратился к полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке.
«Микки, в Италии шикарно, согласен?», – спросил Балотелли у Мхитаряна.
Марио давно дружит с итальянским бойцом К-1 армянского происхождения Джорджио Петросяном.
- «Рома» арендовала Мхитаряна за 3 миллиона евро.
- В новой команде армянин играет под 77-м номером.
Balotelli appealed to Mkhitaryan in Armenian @FinallyMario @HenrikhMkh pic.twitter.com/NFJeOOFBBq— Aficionado (@AficionadoMe) September 10, 2019