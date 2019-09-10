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    Балотелли обратился к Мхитаряну по-армянски

    Форвард «Брешии» Марио Балотелли обратился к полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке.

    «Микки, в Италии шикарно, согласен?», – спросил Балотелли у Мхитаряна.

    Марио давно дружит с итальянским бойцом К-1 армянского происхождения Джорджио Петросяном.

    • «Рома» арендовала Мхитаряна за 3 миллиона евро.
    • В новой команде армянин играет под 77-м номером.

    Источник: Твиттер Aficionado

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +123

      sachsen-leipzig 1 час назад

      Говорит в Италии кайфна)))

      0
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      Рейтинг: +2794

      RotBerg 2 часа назад

      Армяне, что сказал ?)

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