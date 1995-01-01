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    «Монако» за десять лет заработал на продажах игроков 1 миллиард. Это лучший результат среди клубов Европы

    В период с 2010 по 2019 год «Монако» продал игроков на 1,029 миллиарда евро, говорится в исследовании CIES Football Observatory.

    Среди клубов европейских лиг это лучший показатель.

    На втором месте по продажам находится «Челси» (868 миллионов), на третьем – «Ювентус» (787).

    В десятку также вошли «Бенфика» (780), «Реал» – (763), «Атлетико» (754), «Рома» (726), «Барселона» (726), «Ливерпуль» (716), «Боруссия» Дортмунд (678).

    Также выяснилось, что «Ман Сити» за десять лет потратил на трансферы 1,6 миллиарда евро и стал первым клубом в истории, потратившим на свой состав более 1 миллиарда евро.

    Источник: сайт CIES Football Observatory

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1714

      SIRIUS 2002 31 минуту назад

      Толи еще будет..

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      Рейтинг: +10539

      Garrincha58 44 минуты назад

      цифири конечно интересные, но как МанСити с такими тратами вписывается ФФП и самое интересное стоит ли игра свеч так тратиться чтобы выиграть АПЛ, Лестер и без особых трат выиграл просто надо очень захотеть и после этого Гвардиола самый лучший тренер?????

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      Рейтинг: +75

      АКМ-74У 1 час назад

      Инфа о продажах, без инфы о покупках не даёт объективной картины.
      Лучше привели бы список лучших клубов по балансу между затратами на трансферы и на доходы от продажи.

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      Рейтинг: +4911

      Старикан 1 час назад

      Интересно, а где Спартак в этом рейтинге?

      0
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      Рейтинг: +5761

      mihail200606 1 час назад

      Не вылететь бы теперь...

      0
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      Рейтинг: +8500

      DeStar 2 часа назад

      Ага, продать все что у тебя есть и быть в заднице... отличное достижение

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      Рейтинг: +845

      neim 2 часа назад

      Вот и распродали всех игроков, что играть не кому.

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