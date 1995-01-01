«Монако» за десять лет заработал на продажах игроков 1 миллиард. Это лучший результат среди клубов Европы

В период с 2010 по 2019 год «Монако» продал игроков на 1,029 миллиарда евро, говорится в исследовании CIES Football Observatory.

Среди клубов европейских лиг это лучший показатель.

На втором месте по продажам находится «Челси» (868 миллионов), на третьем – «Ювентус» (787).

В десятку также вошли «Бенфика» (780), «Реал» – (763), «Атлетико» (754), «Рома» (726), «Барселона» (726), «Ливерпуль» (716), «Боруссия» Дортмунд (678).

Также выяснилось, что «Ман Сити» за десять лет потратил на трансферы 1,6 миллиарда евро и стал первым клубом в истории, потратившим на свой состав более 1 миллиарда евро.