Кикнадзе: «В этом году мы потратили чуть более 8 миллионов, год назад – в районе 40 миллионов»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подвел итоги трансферной кампании московского клуба.
– На всех новых игроков в этом году мы потратили чуть более 8 миллионов евро. Включая бонусы, агентские вознаграждения и стоимость трансфера. Это меньше, чем сделка по одному-единственному игроку прошлым летом.
– Сколько было год назад за тот же период?
– Если мы отнесем туда же Гжегожа, то в районе 40 миллионов.
– Там же была аренда?
– Да, но были прописаны кондициональные бонусы в случае проведения определенного количества матчей. Нужное количество игр он провел еще до Нового года.
– «Локомотиву» важно приобретать звезд для пиара?
– С этой точки зрения точно нет – с пиаром у нас все в порядке. Вопрос: покупать звезд или создавать? Вот это принципиальный момент, определяющий стратегию развития клуба. Мне кажется, важнее их создавать, – сказал Кикнадзе.
- Кикнадзе также сообщил, что «Локомотив» требовал за Антона и Алексея Миранчуков 85 миллионов евро.
- Кроме Крыховяка, летом «Локомотив» приобрел Луку Джорджевича, Дмитрия Живоглядова и Мурило – все трансферы стоили клубу по 2,5 миллиона евро. Также москвичи взяли в аренду Жоау Мариу.