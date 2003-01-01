Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Кикнадзе: «В этом году мы потратили чуть более 8 миллионов, год назад – в районе 40 миллионов»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подвел итоги трансферной кампании московского клуба.

    – На всех новых игроков в этом году мы потратили чуть более 8 миллионов евро. Включая бонусы, агентские вознаграждения и стоимость трансфера. Это меньше, чем сделка по одному-единственному игроку прошлым летом.

    – Сколько было год назад за тот же период?

    – Если мы отнесем туда же Гжегожа, то в районе 40 миллионов.

    – Там же была аренда?

    – Да, но были прописаны кондициональные бонусы в случае проведения определенного количества матчей. Нужное количество игр он провел еще до Нового года.

    – «Локомотиву» важно приобретать звезд для пиара?

    – С этой точки зрения точно нет – с пиаром у нас все в порядке. Вопрос: покупать звезд или создавать? Вот это принципиальный момент, определяющий стратегию развития клуба. Мне кажется, важнее их создавать, – сказал Кикнадзе.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73646
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru