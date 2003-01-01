Кикнадзе: «В этом году мы потратили чуть более 8 миллионов, год назад – в районе 40 миллионов»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подвел итоги трансферной кампании московского клуба.

– На всех новых игроков в этом году мы потратили чуть более 8 миллионов евро. Включая бонусы, агентские вознаграждения и стоимость трансфера. Это меньше, чем сделка по одному-единственному игроку прошлым летом.

– Сколько было год назад за тот же период?

– Если мы отнесем туда же Гжегожа, то в районе 40 миллионов.

– Там же была аренда?

– Да, но были прописаны кондициональные бонусы в случае проведения определенного количества матчей. Нужное количество игр он провел еще до Нового года.

– «Локомотиву» важно приобретать звезд для пиара?

– С этой точки зрения точно нет – с пиаром у нас все в порядке. Вопрос: покупать звезд или создавать? Вот это принципиальный момент, определяющий стратегию развития клуба. Мне кажется, важнее их создавать, – сказал Кикнадзе.