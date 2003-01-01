Кикнадзе назвал трансфер Мурило в «Локомотив» «бизнес-проектом»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал решение приобрести защитника Мурило Серкейру.

«На трансферном комитете обсуждался вопрос при Юрии Сeмине. Решение запротоколировано: мы рассматриваем эту покупку как один из возможных бизнес-проектов. У меня было прямое поручение. Мы его взяли с расчетом на продажу через 2-3 года.

У меня была объемная информация по этому игроку. Кстати, в прошлом году Желько Тадич предлагал «Локомотиву» этого же игрока. Сейчас можно сколько угодно писать в сети, что купили и посадили его на скамейку – пустая трата денег. Хотя игры с «Ростовом» и «Динамо» показали, что нам нужны быстрые защитники. А впереди Лига чемпионов.

Мы создали возможность для тренеров, а пользоваться ею или нет – решать тренерского штабу. Но я никогда в жизни не скажу Семину, что кого-то надо поставить в состав. Если вдруг Мурило не заиграет, то мы как минимум эти деньги вернем», – подытожил Кикнадзе.