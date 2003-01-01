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    Кикнадзе назвал трансфер Мурило в «Локомотив» «бизнес-проектом»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал решение приобрести защитника Мурило Серкейру.

    «На трансферном комитете обсуждался вопрос при Юрии Сeмине. Решение запротоколировано: мы рассматриваем эту покупку как один из возможных бизнес-проектов. У меня было прямое поручение. Мы его взяли с расчетом на продажу через 2-3 года.

    У меня была объемная информация по этому игроку. Кстати, в прошлом году Желько Тадич предлагал «Локомотиву» этого же игрока. Сейчас можно сколько угодно писать в сети, что купили и посадили его на скамейку – пустая трата денег. Хотя игры с «Ростовом» и «Динамо» показали, что нам нужны быстрые защитники. А впереди Лига чемпионов.

    Мы создали возможность для тренеров, а пользоваться ею или нет – решать тренерского штабу. Но я никогда в жизни не скажу Семину, что кого-то надо поставить в состав. Если вдруг Мурило не заиграет, то мы как минимум эти деньги вернем», – подытожил Кикнадзе.

    • Мурило перешел в «Локомотив» из бразильского «Крузейро» в июле этого года за 2,5 млн евро.
    • В текущем розыгрыше РПЛ 22-летний защитник принял участие в пяти встречах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Чемпионат

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