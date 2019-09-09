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    Кикнадзе: «Летом в «Локомотив» мог перейти один из лучших напающих мира»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что несколько дней назад в московский клуб едва не перешел один из лучших нападающих мира.

    «Гипотетически могли провести сделку с Рибери. Гипотетически могли даже «бомбу» сделать. Несколько дней назад к нам мог перейти один из лучших нападающих мира. На следующий день после перехода Жоау Мариу. Помешали деньги.

    Могла быть аренда, по которой клуб должен выполнить условия футболиста. Условия очень серьeзные. Их целый ряд, причeм требовалось всe сделать немедленно. Пришлось отказаться. Был ли это Икарди? Не скажу», – подытожил Кикнадзе.

    • В летнее трансферное окно состав «Локомотива» пополнили пять игроков, в том числе – полузащитники Гжегош Крыховяк и Жоау Мариу.
    • Мауро Икарди перешел из «ПСЖ» в «Интер» в последний день трансферного окна на правах годичной аренды.

    Источник: «Чемпионат»

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    09.09.2019 00:48
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 сентября 2019, 17:57

      Неймар так расстроился что остался в ПСЖ, Не он ли это был?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 9 сентября 2019, 13:07

      Заболотный что ли ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7878

      Томик 9 сентября 2019, 12:46

      Один из лучших нападающих в мире мог перейти в "Кристал Пэлас" этим летом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 9 сентября 2019, 11:57

      Кикнадзе п-бол, как все грузины. Ему бы закусочной заведовать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      djem94 9 сентября 2019, 10:44

      Балотелли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 9 сентября 2019, 09:57

      товарищ кикнадзе, чуть чуть не считается, вот если бы перешел, тогда да, а к чему сейчас эти разговоры

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ 9 сентября 2019, 08:50

      Был ли это Икарди? Не скажу» потому что это был скорее всего престарелый Фалькао, но никак не Икарди. и Головин обмолвился, что у одноклубника есть предложение из России.

      3
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 9 сентября 2019, 08:37

      Он ещё наверно так рвался в Локо, но что не срослось ... И пришлось выбрать какой то ПСЖ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 9 сентября 2019, 08:28

      Не разрешили поднять тарифы под трансферы.

      -1
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      Рейтинг: +99

      Jurabay 9 сентября 2019, 07:17

      Из ПСЖ в интер или из интер в Псж

      1
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      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Jurabay 9 сентября 2019, 09:57

      бомбардир такой бомбардир

      0
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