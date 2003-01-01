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    Министр спорта Сирии пригласил «Ростов» на ответный матч

    Министр спорта Сирии Ибрагим Абазид поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной страны с «Ростовом» (0:3). Кроме того, чиновник пригласил донской клуб на ответную встречу в североафриканскую республику.

    «У нас в стране сейчас запрет на официальные матчи из-за положения. ФИФА запрет пока не снимает, но обещали, что скоро будет [снят]. Когда снимут, то первой командой, которая приедет в Сирию, хочу, чтобы был «Ростов», – заявил Абазид на послематчевой пресс-конференции.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 22:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +238

      ALEX TARAN 21 минуту назад

      Хотят реванш взять,а Валера возьмёт да повезёт основу и надерут Сирийцам задницы на их поле по полной...)))

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