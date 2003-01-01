Министр спорта Сирии пригласил «Ростов» на ответный матч

Хотят реванш взять,а Валера возьмёт да повезёт основу и надерут Сирийцам задницы на их поле по полной...)))
Министр спорта Сирии Ибрагим Абазид поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной страны с «Ростовом» (0:3). Кроме того, чиновник пригласил донской клуб на ответную встречу в североафриканскую республику.
«У нас в стране сейчас запрет на официальные матчи из-за положения. ФИФА запрет пока не снимает, но обещали, что скоро будет [снят]. Когда снимут, то первой командой, которая приедет в Сирию, хочу, чтобы был «Ростов», – заявил Абазид на послематчевой пресс-конференции.
- «Ростов» принимал сборную Сирии на стадионе «Олимп-2» в рамках миротворческого матча.
- Дублем во встрече отметился полузащитник дончан Арсений Логашов, еще один гол на свой счет записал хавбек Александр Саплинов.
- После восьми туров «Ростов» занимает третью строчку в таблице РПЛ, имея равное количество очков (17) с «Зенитом» и «Краснодаром».