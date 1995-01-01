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    ФНЛ. «Балтика» забила пять мячей «Текстильщику», «Торпедо» минимально обыграло «Химки»

    Состоялись два заключительных матча 12 тура ФНЛ. Аутсайдер лиги «Текстильщик» принимал «Балтику», лидирующее в таблице «Торпедо» встречалось с находящимися на втором месте «Химками».

    Первенство ФНЛ. 12-й тур

    Текстильщик (Иваново) – Балтика (Калининград) – 1:5 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сидоров, 5; 1:1 – Аллеф, 54; 1:2 – Маркин, 69; 1:3 – Аллеф, 86; 1:4 – Маркин, 88; 1:5 – Аллеф, 90.

    Удаления: Радченко, 90 – нет.

    Торпедо (Москва) – Химки (Химки) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Божин, 17.

    Удаления: нет – Филин, 82 (вторая ж.к.).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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