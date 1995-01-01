Черчесов: «Гилерме провел матч с Шотландией на топ-уровне»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру вратаря Гилерме в матче пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против Шотландии (2:1). Британцы поразили ворота натурализованного бразильца в первом тайме.

«Самое главное — что бывает не на первой или пятой минуте, а уже после того, когда случается что-то нехорошее. Я не видел в нашем вратаре и в игроках растерянности. Все шло своим чередом. Главное знать, что после, а не что до! Гиля провел матч на топ-уровне», – считает Черчесов.