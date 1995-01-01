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    Черчесов: «Гилерме провел матч с Шотландией на топ-уровне»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру вратаря Гилерме в матче пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против Шотландии (2:1). Британцы поразили ворота натурализованного бразильца в первом тайме.

    «Самое главное — что бывает не на первой или пятой минуте, а уже после того, когда случается что-то нехорошее. Я не видел в нашем вратаре и в игроках растерянности. Все шло своим чередом. Главное знать, что после, а не что до! Гиля провел матч на топ-уровне», – считает Черчесов.

    • В текущем отборочном цикле Гилерме провел все матчи.
    • Вратарь выступает в России с 2007 года.
    • Сборная России в отборочной группе идет второй.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4959

      Агасфер 5 минут назад

      Нормально сыграл,без всяких "топов",с одной ошибкой,которая благодаря успешному нападению не стала фатальной.

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