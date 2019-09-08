«Барселона» намерена предложить Месси пожизненный контракт

Есть информация, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассматривает возможность возвращения в Аргентину. В связи с этим, как пишет Mundo Deportivo, каталонцы готовы предложить аргентинцу пожизненный контракт.

Нынешнее соглашение между игроком и клубом действует до 2021 года. В нем есть пункт, согласно которому Месси может покинуть «Барселону» в конце любого сезона.