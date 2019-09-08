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    «Барселона» намерена предложить Месси пожизненный контракт

    Есть информация, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассматривает возможность возвращения в Аргентину. В связи с этим, как пишет Mundo Deportivo, каталонцы готовы предложить аргентинцу пожизненный контракт.

    Нынешнее соглашение между игроком и клубом действует до 2021 года. В нем есть пункт, согласно которому Месси может покинуть «Барселону» в конце любого сезона.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе» и выиграл с командой 34 трофея.
    • По словам президента «Барселоны», футболист не собирается выступать за другой клуб.
    • В текущем сезоне Месси не сыграл ни разу из-за травмы.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      DyadyaWel 2 минуты назад

      Бартомеу надеется что Месси и в 60+ лет будет в одиночку тащить команду? Или к чему этот трёп? Он не настолько медийная личность, как к примеру КР7 или Бекхем, чтобы даже одной внешностью зарабатывать деньги для клуба. Отсюда не понятно зачем это ярмо для клуба?!

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