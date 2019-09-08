«Барселона» намерена предложить Месси пожизненный контракт

Бартомеу надеется что Месси и в 60+ лет будет в одиночку тащить команду? Или к чему этот трёп? Он не настолько медийная личность, как к примеру КР7 или Бекхем, чтобы даже одной внешностью зарабатывать деньги для клуба. Отсюда не понятно зачем это ярмо для клуба?!
Есть информация, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассматривает возможность возвращения в Аргентину. В связи с этим, как пишет Mundo Deportivo, каталонцы готовы предложить аргентинцу пожизненный контракт.
Нынешнее соглашение между игроком и клубом действует до 2021 года. В нем есть пункт, согласно которому Месси может покинуть «Барселону» в конце любого сезона.
- Месси всю карьеру провел в «Барсе» и выиграл с командой 34 трофея.
- По словам президента «Барселоны», футболист не собирается выступать за другой клуб.
- В текущем сезоне Месси не сыграл ни разу из-за травмы.