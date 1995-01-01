Пике подтвердил, что Месси согласно контракту может покинуть «Барселону» по окончании любого сезона

El Pais стали известны подробности личного контракта Лионеля Месси с «Барселоной». Защитник команды Жерар Пике подтвердил, что аргентинец имеет право покинуть клуб по окончании любого сезона.

«Знаю, что есть такая опция. Меня это не беспокоит, поскольку все знают, насколько Месси предан «Барселоне». Он заслужил право выбирать будущее после всего сделанного для клуба», – цитирует Пике Goal.