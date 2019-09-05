El Pais: Месси согласно контракту с «Барселоной» может покинуть клуб после финиша любого сезона

Стали известны подробности контракта форварда Лионеля Месси с «Барселоной». По сведениям El Pais, аргентинец имеет право покинуть клуб после финиша любого сезона.

Если Месси захочет воспользоваться опцией, он обязан заблаговременно оповестить клуб. Такой же пункт, касающийся ухода, был прописан в соглашениях Хави, Андреса Иньесты.

Что касается Месси, то, как пишет источник, в «Барселоне» уверены, что следующий сезон футболист начнет в клубе, поскольку доволен своим местом в команде.