El Pais: Месси согласно контракту с «Барселоной» может покинуть клуб после финиша любого сезона

Рано еще месси об этом думать .Думаю помимо этого сезона еще 2-3 за барсу отбегает
Стали известны подробности контракта форварда Лионеля Месси с «Барселоной». По сведениям El Pais, аргентинец имеет право покинуть клуб после финиша любого сезона.
Если Месси захочет воспользоваться опцией, он обязан заблаговременно оповестить клуб. Такой же пункт, касающийся ухода, был прописан в соглашениях Хави, Андреса Иньесты.
Что касается Месси, то, как пишет источник, в «Барселоне» уверены, что следующий сезон футболист начнет в клубе, поскольку доволен своим местом в команде.
- В текущем сезоне аргентинец ни разу не сыграл, поскольку травмирован.
- Месси находится в системе «Барселоны» с 2000 года.
- Каталонцы с Месси четыре раза побеждали в Лиге чемпионов.
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