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    El Pais: Месси согласно контракту с «Барселоной» может покинуть клуб после финиша любого сезона

    Стали известны подробности контракта форварда Лионеля Месси с «Барселоной». По сведениям El Pais, аргентинец имеет право покинуть клуб после финиша любого сезона.

    Если Месси захочет воспользоваться опцией, он обязан заблаговременно оповестить клуб. Такой же пункт, касающийся ухода, был прописан в соглашениях Хави, Андреса Иньесты.

    Что касается Месси, то, как пишет источник, в «Барселоне» уверены, что следующий сезон футболист начнет в клубе, поскольку доволен своим местом в команде.

    • В текущем сезоне аргентинец ни разу не сыграл, поскольку травмирован.
    • Месси находится в системе «Барселоны» с 2000 года.
    • Каталонцы с Месси четыре раза побеждали в Лиге чемпионов.

    Источник: El Pais

    Испанская ежедневная общественно-политическая газета. Выпускается с 1976 года. Вторая по читаемости газета в стране. Разовый тираж составляет около 430 тысяч экземпляров.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8494

      DeStar 5 минут назад

      Рано еще месси об этом думать .Думаю помимо этого сезона еще 2-3 за барсу отбегает

      0
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      Рейтинг: +1958

      кошмарик 59 минут назад

      найти свою команду ,если ты талантище трудно.. Месси и Барса созданы друг для друга. Мало футболистов которые блистают в разных командах(Роналду,Роналдиньо, ..) и огромное количество игроков потерялось в других командах..

      1
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      Рейтинг: +1492

      koli4ka 1 час назад

      От добра,добро не ищут...

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