«Зенит» выплатил вознаграждение первому тренеру Сутормина. Ранее это сделал сам игрок

Красава.
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин выплатил 1 миллион рублей первому тренеру. Вознаграждение Александру Грекову пришло и от самого клуба из Санкт-Петербурга, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
Сутормин говорил, что «очень многим обязан» тренеру. Футболист был куплен «Зенитом» летом, причем игрок сначала перешел из «Оренбурга» в «Рубин» и только потом в Санкт-Петербург.
- Согласно правилам о солидарных выплатах, СДЮШОР «Крылатское», ДЮСШ «Химки», академия «Зенита» и футбольные клубы «Строгино» и «Волгарь» имеют право на компенсацию за воспитание Сутормина.
- Игрок в текущем сезоне РПЛ пропустил только один матч РПЛ и не отметился результативными действиями.
- «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.