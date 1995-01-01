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    «Зенит» выплатил вознаграждение первому тренеру Сутормина. Ранее это сделал сам игрок

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин выплатил 1 миллион рублей первому тренеру. Вознаграждение Александру Грекову пришло и от самого клуба из Санкт-Петербурга, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    Сутормин говорил, что «очень многим обязан» тренеру. Футболист был куплен «Зенитом» летом, причем игрок сначала перешел из «Оренбурга» в «Рубин» и только потом в Санкт-Петербург.

    • Согласно правилам о солидарных выплатах, СДЮШОР «Крылатское», ДЮСШ «Химки», академия «Зенита» и футбольные клубы «Строгино» и «Волгарь» имеют право на компенсацию за воспитание Сутормина.
    • Игрок в текущем сезоне РПЛ пропустил только один матч РПЛ и не отметился результативными действиями.
    • «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3311

      dinar7777dinar 25 минут назад

      Красава.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Джой 1 час назад

      Я вот не понимаю за какие такие заслуги?
      Почему не выплатили тренеру Дзюбы?

      0
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      ...
      Рейтинг: +11515

      bset > Джой 1 час назад

      Вот из-за таких непонятливых у нас и футбол весь в опе. Без детского футбола у нас нет будущего.

      5
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      Рейтинг: +22

      Shustman > Джой 48 минут назад

      Тренеру Дзюбы нужно памятник поставить... за то что не убил это деревянное существо в ДЮШ))) одна Судья говорила: «сложно было судить матчи с Артёмом, не понятно какую позицию занять на поле, мяч от него при приеме отлетал в непредсказуемом направлении....»

      2
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      Рейтинг: +2802

      Gek Dement > Джой 12 минут назад

      Если напряжешь память и/или погуглишь, то наверное вспомнишь что Дзюбу не покупали, он свободным агентом пришел в клуб. А вознаграждения выплачиваются когда был факт трансфера.

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