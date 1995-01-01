«Зенит» выплатил вознаграждение первому тренеру Сутормина. Ранее это сделал сам игрок

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин выплатил 1 миллион рублей первому тренеру. Вознаграждение Александру Грекову пришло и от самого клуба из Санкт-Петербурга, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Сутормин говорил, что «очень многим обязан» тренеру. Футболист был куплен «Зенитом» летом, причем игрок сначала перешел из «Оренбурга» в «Рубин» и только потом в Санкт-Петербург.