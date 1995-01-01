Президент Ла Лиги Тебас: «Хочу, чтобы в Испанию вернулись Роналду и Моуринью»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что был бы рад снова видеть в испанском чемпионате нападающего Криштиану Роналду и тренера Жозе Моуринью.

«Хочу, чтобы в Испанию вернулись Роналду и Моуринью. Жозе – отличный тренер и прекрасное имя для популяризации нашей лиги. Что касается Криштиану, то я думал, честно говоря, что его отъезд повлияет на нас больше. Однако я предпочел бы видеть испанскую лигу с Роналду, чем без него», – сказал Тебас.

34-летний Роналду с 2009 по 2018 год выступал за «Реал».

56-летний Моуринью с 2010 по 2013 год возглавлял мадридскую команду.

Сейчас форвард выступает за «Ювентус», а тренер находится без работы.

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