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    Президент Ла Лиги Тебас: «Хочу, чтобы в Испанию вернулись Роналду и Моуринью»

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что был бы рад снова видеть в испанском чемпионате нападающего Криштиану Роналду и тренера Жозе Моуринью.

    «Хочу, чтобы в Испанию вернулись Роналду и Моуринью. Жозе – отличный тренер и прекрасное имя для популяризации нашей лиги. Что касается Криштиану, то я думал, честно говоря, что его отъезд повлияет на нас больше. Однако я предпочел бы видеть испанскую лигу с Роналду, чем без него», – сказал Тебас.

    • 34-летний Роналду с 2009 по 2018 год выступал за «Реал».
    • 56-летний Моуринью с 2010 по 2013 год возглавлял мадридскую команду.
    • Сейчас форвард выступает за «Ювентус», а тренер находится без работы.

    Президент Ла Лиги Тебас – о срыве трансфера Неймара в «Барселону»: «Если игрок не снизит требования, он закончит карьеру в «ПСЖ»

    Источник: Goal.com

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