Смоллинг: «Если все получится и в «Роме» будут мной довольны, могу остаться и на более длительный срок»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг допустил, что останется в команде и по окончании срока аренды. Итальянцы взяли футболиста у «Манчестер Юнайтед» с возвратом по окончании сезона.
«Я был рад возможности перейти в «Рому». Все случилось быстро. Надеюсь на успешный сезон. Если все получится и в «Роме» будут мной довольны, я могу остаться и на более длительный срок. Всегда хотел поиграть за пределами Англии. Надеюсь, это опыт поможет мне. Мне говорили много хорошего о «Роме» и Италии», – цитирует Смоллинга Sky Sports.
- Британец еще не сыграл ни одного официального матча за римлян.
- Смоллинг выступал за «МЮ» с 2010 года, сыграл 323 матча, забил 18 голов и сделал четыре результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.