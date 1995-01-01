Смоллинг: «Если все получится и в «Роме» будут мной довольны, могу остаться и на более длительный срок»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг допустил, что останется в команде и по окончании срока аренды. Итальянцы взяли футболиста у «Манчестер Юнайтед» с возвратом по окончании сезона.

«Я был рад возможности перейти в «Рому». Все случилось быстро. Надеюсь на успешный сезон. Если все получится и в «Роме» будут мной довольны, я могу остаться и на более длительный срок. Всегда хотел поиграть за пределами Англии. Надеюсь, это опыт поможет мне. Мне говорили много хорошего о «Роме» и Италии», – цитирует Смоллинга Sky Sports.