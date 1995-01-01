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    Смоллинг: «Если все получится и в «Роме» будут мной довольны, могу остаться и на более длительный срок»

    Защитник «Ромы» Крис Смоллинг допустил, что останется в команде и по окончании срока аренды. Итальянцы взяли футболиста у «Манчестер Юнайтед» с возвратом по окончании сезона.

    «Я был рад возможности перейти в «Рому». Все случилось быстро. Надеюсь на успешный сезон. Если все получится и в «Роме» будут мной довольны, я могу остаться и на более длительный срок. Всегда хотел поиграть за пределами Англии. Надеюсь, это опыт поможет мне. Мне говорили много хорошего о «Роме» и Италии», – цитирует Смоллинга Sky Sports.

    • Британец еще не сыграл ни одного официального матча за римлян.
    • Смоллинг выступал за «МЮ» с 2010 года, сыграл 323 матча, забил 18 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sky Sports

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