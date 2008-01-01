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    Юран – о своем матче с Шотландией: «Перегаром несло приличненько. Легенда о пьяных шотландцах – не выдумка»

    Бывший футболист сборной СНГ Сергей Юран в преддверии матча пятого тура отборочного цикла Евро-2020 между россиянами и шотландцами вспомнил свою игру против британцев. Она состоялась на чемпионате Европы 1992 года и завершилась крупным поражением СНГ.

    – Легенда о пьяных шотландцах – не выдумка?

    – Нет, конечно. Помню, как их защитник Колин Хендри прошел мимо меня подавать угловой. Перегаром от него несло приличненько… Да и по остальным ребятам можно было понять, что погуляли они хорошо.

    • В России встречу, которая начнется в 21:45 по Москве, покажет «Первый канал».
    • Россия идет в группе второй.
    • Шотландия занимает четвертое место, отставая от россиян на три очка.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14194

      DOCTOR PENALTY 41 секунду назад

      Не дайте им шанса повторить успех 92 года, сами примите... правильное решение. *****

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2357

      Nesterenko 7 минут назад

      А по игре было ощущение, что сборная СНГ бухала всю ночь.

      1
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      Рейтинг: +31

      david17 20 минут назад

      а то вы не бухаете, у юрана на лице написано что он алкаш

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      Nerlinger 40 минут назад

      Они вас Балбесов даже с похмелуги 3:0 обыграли ...

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