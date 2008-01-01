Юран – о своем матче с Шотландией: «Перегаром несло приличненько. Легенда о пьяных шотландцах – не выдумка»

Бывший футболист сборной СНГ Сергей Юран в преддверии матча пятого тура отборочного цикла Евро-2020 между россиянами и шотландцами вспомнил свою игру против британцев. Она состоялась на чемпионате Европы 1992 года и завершилась крупным поражением СНГ.

– Легенда о пьяных шотландцах – не выдумка?

– Нет, конечно. Помню, как их защитник Колин Хендри прошел мимо меня подавать угловой. Перегаром от него несло приличненько… Да и по остальным ребятам можно было понять, что погуляли они хорошо.