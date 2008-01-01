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    Кадыров – об освобождении Кокорина и Мамаева: «Теперь нужно помочь им вернуться к нормальной жизни!»

    Глава Чеченской Республики, почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров оценил условно-досрочное освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Есть информация, что чеченский клуб заинтересован в форварде.

    «Александр Кокорин и Павел Мамаев выходят по УДО на свободу. Суд над Кокориным и Мамаевым вызвал большой общественный резонанс. Были те, кто считал, что слишком суровый приговор, а также жаждущие принятия еще более строгих мер.

    Я остаюсь при своем мнении, что можно было найти выход из ситуации, не лишая парней свободы. Они не дети! Осознали содеянное, поняли, что нельзя нарушать общественный порядок. Поступок Кокорина и Мамаева осудила общественность. Конечно, это уже для них было строгим наказанием, так как привыкли к славе, любви поклонников и фанатов. И в один миг лишились всего этого! Можно было также подвергнуть большим штрафам, но не ломать все дело их жизни.

    Кто-то учится на инженера, врача, технолога, а эти ребята с раннего детства учились играть в футбол, выступали за ведущие клубы и сборную России, имеют заслуги перед народом и страной. Инженеры и технологи и после отбытия наказания могут найти работу, а футболисты вынуждены долго восстанавливаться или вообще не сумеет вернуться в строй. Меня за такое мнение тоже подвергали критике. Но, нисколько не ставя под сомнение законность приговора, считаю, что в этой ситуации никто не может считать себя победителем.

    Проиграли отечественный футбол, Кокорин и Мамаев, миллионы любителей футбола, не думаю, что торжествуют и те, с кем возникла конфликтная ситуация. Случившееся должно послужить уроком для всех звезд и всего общества. Понять, что закон есть закон!

    Главное, парни выходят на свободу. Теперь нужно помочь им вернуться к нормальной жизни!» – написал Кадыров в телеграм-канале.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.

    Источник: Телеграм-канал Рамзана Кадырова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2871

      САДЫЧОК 17 минут назад

      Проиграли миллионы любителей футбола,......интересно увидеть хоть одного из миллионов !

      0
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      Рейтинг: +14194

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Из пистолетика дай пострелять Кокорину, как раньше, и за работу - в пару к Глушакову. """""""""""""

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1370

      РМЗ 1 час назад

      Себе помоги . Территории у соседей пилишь .

      2
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      ...
      Рейтинг: +3700

      vladik12 > РМЗ 1 час назад

      "Земля тебе пухом".

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