Мхитарян: «Моя игровая философия не соответствовала философии Эмери»

Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян рассказал об уходе из лондонского «Арсенала», а также об игре за национальную команду.

О матче против сборной Италии:

Мы хорошо начали матч, были агрессивны, поэтому забили гол, но потом, не знаю почему, немного отошли назад. Пропустили гол, потом помешала красная карточка. Во втором тайме ребята боролись до конца, показав, что даже вдесятером можно играть с Италией. Мы могли даже забить гол, но не получилось. Это футбол, поэтому мы были наказаны. Да, Италия имела преимущество, Италия остается Италией. Наверное, до второго гола все было справедливо.

О переходе из «Арсенала» в «Рому»:

Не то чтобы я не адаптировался к чемпионату Англии... Не знаю, наверное, свою роль сыграла смена тренера. Я перешел в «Арсенал» по желанию Венгера, потом тренер сменился, наверное, что-то мешало. Возможно, моя игровая философия не соответствовала философии Эмери. Это футбол, всякое бывает. Главное, что я добился своей цели: я всегда хотел играть в Англии. Теперь я настраиваюсь на матчи «Ромы». Другие клубы? Был интерес, но не более. В «Роме», наверное, больше остальных хотели, чтобы я играл в их команде, и я очень рад этому.

О предстоящей игре со сборной Боснии и Герцеговины:

Завтра мы посмотрим игру Боснии, проанализируем ее, найдем сильные и слабые стороны соперника, а уже на основе этого попробуем понять, что можно сделать.

Мхитарян выступал за «Арсенал» с января 2018 года.

В составе лондонской команды хавбек провел 59 матчей, забил девять голов и сделал 13 ассистов.

«Рома» арендовала Мхитаряна за 3 миллиона евро.

В новой команде армянин будет играть под 77-м номером.



