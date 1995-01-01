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    Игрок сборной Шотландии Робертсон: «Россия для развития футбола сделала больше, чем мы»

    Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон оценил вклад России в развитие футбола. Завтра, 6 сентября, команды сыграют друг против друга в матче пятого тура отборочного цикла к Евро-2020.

    «Если посмотрим в целом, то Россия хорошо выступила на чемпионате мира, обыграла Испанию. Они сделали для развития футбола больше, чем мы. Но надеюсь, что наш стадион поможет нам победить. И ещe раз скажу, что у нас очень хорошая команда», – сказал Робертсон.

    • В России встречу покажет «Первый канал».
    • Россия идет в группе второй.
    • Шотландия занимает четвертое место, отставая от россиян на три очка.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1235

      Фан666 54 минуты назад

      Что то на результате это мало сказывается. Инфраструктуру подтянули, а игроков нет адекватных

      0
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      ...
      Рейтинг: +2196

      TOMSON > Фан666 46 минут назад

      А чем результаты не устраивают?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1193

      Борат > TOMSON 5 минут назад

      Кроме сомнительной победы над испанией чем ещё могут похвастаться?

      0
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