Игрок сборной Шотландии Робертсон: «Россия для развития футбола сделала больше, чем мы»

Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон оценил вклад России в развитие футбола. Завтра, 6 сентября, команды сыграют друг против друга в матче пятого тура отборочного цикла к Евро-2020.

«Если посмотрим в целом, то Россия хорошо выступила на чемпионате мира, обыграла Испанию. Они сделали для развития футбола больше, чем мы. Но надеюсь, что наш стадион поможет нам победить. И ещe раз скажу, что у нас очень хорошая команда», – сказал Робертсон.