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    Фернандеш, Кабелья, Берг – в заявке «Краснодара» на групповой этап Лиги Европы

    «Краснодар» отправил заявку в УЕФА для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20.

    Всего в списке команды 23 футболиста.

    Вратари: Станислав Крицюк, Матвей Сафонов.

    Защитники: Йон-Гудни Фьолусон, Александр Мартынович, Урош Спайич, Кристиан Рамирес, Дмитрий Скопинцев, Сергей Петров.

    Полузащитники: Реми Кабелья, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Ольссон, Юнес Намли, Кайо, Даниил Уткин, Тонни де Вильена, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Мануэл Фернандеш.

    Нападающие: Ари, Иван Игнатьев, Маркус Берг, Магомед-Шапи Сулейманов.

    • «Краснодар» сыграет в одной группе с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».
    • Первый матч краснодарцев пройдет с «Базелем» 19 сентября.
    • В конце августа у Реми Кабелья диагностировали разрыв крестообразной связки колена. Сообщалось, что хавбек выбыл из строя минимум на полгода.

    Источник: сайт УЕФА

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