Фернандеш, Кабелья, Берг – в заявке «Краснодара» на групповой этап Лиги Европы

Интересно, если в заявку попал Кабелла, то почему тогда нет Классона?
«Краснодар» отправил заявку в УЕФА для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20.
Всего в списке команды 23 футболиста.
Вратари: Станислав Крицюк, Матвей Сафонов.
Защитники: Йон-Гудни Фьолусон, Александр Мартынович, Урош Спайич, Кристиан Рамирес, Дмитрий Скопинцев, Сергей Петров.
Полузащитники: Реми Кабелья, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Ольссон, Юнес Намли, Кайо, Даниил Уткин, Тонни де Вильена, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Мануэл Фернандеш.
Нападающие: Ари, Иван Игнатьев, Маркус Берг, Магомед-Шапи Сулейманов.
- «Краснодар» сыграет в одной группе с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».
- Первый матч краснодарцев пройдет с «Базелем» 19 сентября.
- В конце августа у Реми Кабелья диагностировали разрыв крестообразной связки колена. Сообщалось, что хавбек выбыл из строя минимум на полгода.