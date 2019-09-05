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    Бэйл: «Прозвище «Гольфист» меня полностью устраивает»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о своем увлечении гольфом.

    «Я гольфист. Вы что, не видели фото? Я говорил об этом с Куртуа, он сказал, что это шутка. Люди вырвали эту фразу из контекста, но если честно, меня полностью устраивает это прозвище. Оно классное.

    Футбол – спорт №1 для меня. Мне платят за игру в футбол, и я всегда стараюсь изо всех сил. А гольф – это хобби, оно есть у всех. Нет ничего плохо в том, чтобы сыграть партию в гольф.

    Люди раздувают этот момент, хотя многие футболисты играют в гольф. Мне правда это нравится. Это помогает мне успокоиться за пределами поля и дает мне возможность отвлечься от футбола. Это здорово», – сказал Бэйл.

    • Ранее голкипер мадридцев Тибо Куртуа рассказал прессе, что прозвище Бэйла в «Реале» – «Гольфист».
    • Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» с «Тоттенхэмом» на Audi Cup (0:1).
    • Главный тренер испанского клуба Зинедин Зидан заявлял, что футболист остался в Мадриде, потому что «нехорошо себя чувствовал».

    Источник: The Telegraph

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