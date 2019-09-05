Глушаков – о словах Гурцкая: «Желаю полу-агентам искать новую работу»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Ахмат», в соцсетях ответил агенту Тимуру Гурцкая, который предложил футболисту доказать, что тот может выиграть чемпионат без Массимо Карреры.

Глушаков опубликовал в твиттере картинку с изображением Гурцкая и Марко Трабукки, которые ищут работу с помощью HeadHunter.

«Желаю полу-агентам не жить прошлым и искать новую работу. Или тяжело пока?» – написал футболист на картинке.