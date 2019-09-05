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    Глушаков – о словах Гурцкая: «Желаю полу-агентам искать новую работу»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Ахмат», в соцсетях ответил агенту Тимуру Гурцкая, который предложил футболисту доказать, что тот может выиграть чемпионат без Массимо Карреры.

    Глушаков опубликовал в твиттере картинку с изображением Гурцкая и Марко Трабукки, которые ищут работу с помощью HeadHunter.

    «Желаю полу-агентам не жить прошлым и искать новую работу. Или тяжело пока?» – написал футболист на картинке.

    • Глушаков, говоря о причинах разлада в коллективе чемпионского «Спартака», назвал виноватыми агентов из окружения главного тренера Массимо Карреры.
    • Тимур Гурцкая прокомментировал слова футболиста, предложив Глушакову доказать, что он может выиграть чемпионат без Карреры.

    Источник: твиттер Дениса Глушакова

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4868

      Агасфер 6 минут назад

      Зверопитомник возбудился.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +323

      dmzeus 55 минут назад

      Сегодня день Глушака на Бомбардире?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6813

      ufos73 > dmzeus 48 минут назад

      Наверно рекламу на сайте купил )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3289

      dinar7777dinar 1 час назад

      Тимур гурцкая такая норм фамилия .

      1
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      Рейтинг: +526

      АИН-27 > dinar7777dinar 8 минут назад

      А Ломая или Кверквелия?

      1
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      Рейтинг: +4868

      Агасфер > АИН-27 6 минут назад

      Надарая,Лонджавиа...Они неофиты,блин!

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