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    Агент Гурцкая: «У Глушакова впереди блестящая карьера. Пусть попробует доказать, что может выиграть чемпионат без Карреры и той команды»

    Денис Глушаков, говоря о причинах разлада в коллективе чемпионского «Спартака», назвал виноватыми агентов из окружения главного тренера Массимо Карреры. Один из них, Тимур Гурцкая, прокомментировал слова футболиста.

    «Время расставляет все акценты. Если Денису не находится места в обновленном «Спартаке», где уже нет ни Карреры, ни его друзей, где сменилось руководство, пришел новый тренер, это говорит о сегодняшнем уровне Глушакова.

    Желаю ему перестать жить воспоминаниями о чемпионском сезоне, у него впереди блестящая карьера. Пусть попробует доказать, что может выигрывать золото без Массимо и той команды, которая была в «Спартаке». Пока у него не очень получается, но время еще есть — в этот раз ему будет значительно легче, ведь рядом нет Карреры и футболистов, которые ему так не нравились», – сказал Гурцкая.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
    • В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел три матча.
    • «Ахмат» Глушакова в таблице чемпионата России идет 12-м.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +60

      Armani nn 13 минут назад

      Так сказал будто на горизонте Роналду способный в одного хоть что то поменять!!!Гурцкая иди домой!!!

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