Агент Гурцкая: «У Глушакова впереди блестящая карьера. Пусть попробует доказать, что может выиграть чемпионат без Карреры и той команды»

Денис Глушаков, говоря о причинах разлада в коллективе чемпионского «Спартака», назвал виноватыми агентов из окружения главного тренера Массимо Карреры. Один из них, Тимур Гурцкая, прокомментировал слова футболиста.

«Время расставляет все акценты. Если Денису не находится места в обновленном «Спартаке», где уже нет ни Карреры, ни его друзей, где сменилось руководство, пришел новый тренер, это говорит о сегодняшнем уровне Глушакова.

Желаю ему перестать жить воспоминаниями о чемпионском сезоне, у него впереди блестящая карьера. Пусть попробует доказать, что может выигрывать золото без Массимо и той команды, которая была в «Спартаке». Пока у него не очень получается, но время еще есть — в этот раз ему будет значительно легче, ведь рядом нет Карреры и футболистов, которые ему так не нравились», – сказал Гурцкая.