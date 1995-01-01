Бывший врач «Спартака»: «Если бы Каррера не лез в другие дела, он бы и сейчас тренировал красно-белых

Врач то куда лезет...
Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал интервью бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова.
«Я всегда поддерживал и буду продолжать поддерживать Глушакова. Он сделал много нужного для «Спартака». Клуб стал чемпионом благодаря Денису Глушакову, Артему Реброву, Андрею Ещенко, Дмитрию Комбарову. Они – герои, лидеры. Эти ребята очень хотели стать чемпионами. Тренер же сегодня есть, а завтра нет. Многие думают, что умный тренер является самой важной составляющей.
Если бы Каррера был действительно хорошим тренером, почему же он сейчас без работы? В «Спартаке» он слишком много брал на себя. Если б Каррера занимался только тренерской деятельностью, а не лез в другие дела, то, возможно, он бы и сейчас тренировал «Спартак». А чемпионом «Спартак» стал бы при любом тренере», – сказал Лю.
Ранее Глушаков в интервью рассказал о работе Массимо Карреры в «Спартаке», об отношениях с Марко Трабукки, Тимуром Гурцкая и своей супругой, и о переговорах с другими клубами.
- Каррера проработал в «Спартаке» до октября 2018 года.
- При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.
- Незадолго до увольнения итальянский тренер поссорился с Глушаковым и отправил его в дубль.
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
- Он покинул «Спартак» в июне, после чего подписал контракт с «Ахматом».