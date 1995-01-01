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    Бывший врач «Спартака»: «Если бы Каррера не лез в другие дела, он бы и сейчас тренировал красно-белых

    Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал интервью бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова.

    «Я всегда поддерживал и буду продолжать поддерживать Глушакова. Он сделал много нужного для «Спартака». Клуб стал чемпионом благодаря Денису Глушакову, Артему Реброву, Андрею Ещенко, Дмитрию Комбарову. Они – герои, лидеры. Эти ребята очень хотели стать чемпионами. Тренер же сегодня есть, а завтра нет. Многие думают, что умный тренер является самой важной составляющей.

    Если бы Каррера был действительно хорошим тренером, почему же он сейчас без работы? В «Спартаке» он слишком много брал на себя. Если б Каррера занимался только тренерской деятельностью, а не лез в другие дела, то, возможно, он бы и сейчас тренировал «Спартак». А чемпионом «Спартак» стал бы при любом тренере», – сказал Лю.

    Ранее Глушаков в интервью рассказал о работе Массимо Карреры в «Спартаке», об отношениях с Марко Трабукки, Тимуром Гурцкая и своей супругой, и о переговорах с другими клубами.

    • Каррера проработал в «Спартаке» до октября 2018 года.
    • При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.
    • Незадолго до увольнения итальянский тренер поссорился с Глушаковым и отправил его в дубль.
    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
    • Он покинул «Спартак» в июне, после чего подписал контракт с «Ахматом».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5743

      mihail200606 44 секунды назад

      Врач то куда лезет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8416

      Диктор 13 минут назад

      Интервью гамно-не понимаю откуда столько грязи на нашего тренера ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Борат 16 минут назад

      это он спартачей детским калом кормил ?
      может в этом и был секрет того успеха)))

      0
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      Рейтинг: +3409

      порт 20 минут назад

      Да что то пока не становится.

      2
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      Рейтинг: +6491

      ivanthebest 21 минуту назад

      На 100% выглядит так, как заряженное и проспонсированное неким господином "Г......" интервью.

      2
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