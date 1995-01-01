Глушаков: «Меня хотели подставить с переходом в «Зенит». Гурцкая сказал, что они с Трабукки могут все устроить»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Ахмат», рассказал об отношениях с агентами Марко Трабукки и Тимуром Гурцкая.

«Самое дикое, когда меня хотели подставить с «Зенитом». Это случилось после чемпионата мира, когда и начались все непонимания и хитросплетения. В очередной раз подошел Гурцкая, спросил, как я отношусь к переходу в «Зенит», мол, там интересуются, а они с Трабукки могут все устроить.

Я удивился: «Какой вообще «Зенит», у нас же бесконечный обмен шутками, приколами, футбольное противостояние»? И, конечно, ответил «нет». Но сейчас понимаю, что при чуть другой моей реакции обязательно появилась бы информация, дескать, Глушаков хочет сбежать из «Спартака» к конкурентам за деньгами. Уверен, что на самом деле никаких контактов с Петербургом у агентов не было, а просто готовился вброс.

Окружение и агенты Карреры опасались, что я могу проявить недовольство из-за происходящего около команды, тому же Федуну случайно в раздевалке намекнуть о том, что творится вокруг коллектива, какие сделки проворачиваются, как раскалывается сплоченный, чемпионский коллектив. Фактически, я становился у них на пути, поэтому им и нужно было избавиться от меня любым способом», – сказал Глушаков.

Глушаков также заявил, что Трабукки и Гурцкая «ходили и всем улыбались, а на самом деле с ножом за спиной стояли».