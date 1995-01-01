Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Глушаков: «Меня хотели подставить с переходом в «Зенит». Гурцкая сказал, что они с Трабукки могут все устроить»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Ахмат», рассказал об отношениях с агентами Марко Трабукки и Тимуром Гурцкая.

    «Самое дикое, когда меня хотели подставить с «Зенитом». Это случилось после чемпионата мира, когда и начались все непонимания и хитросплетения. В очередной раз подошел Гурцкая, спросил, как я отношусь к переходу в «Зенит», мол, там интересуются, а они с Трабукки могут все устроить.

    Я удивился: «Какой вообще «Зенит», у нас же бесконечный обмен шутками, приколами, футбольное противостояние»? И, конечно, ответил «нет». Но сейчас понимаю, что при чуть другой моей реакции обязательно появилась бы информация, дескать, Глушаков хочет сбежать из «Спартака» к конкурентам за деньгами. Уверен, что на самом деле никаких контактов с Петербургом у агентов не было, а просто готовился вброс.

    Окружение и агенты Карреры опасались, что я могу проявить недовольство из-за происходящего около команды, тому же Федуну случайно в раздевалке намекнуть о том, что творится вокруг коллектива, какие сделки проворачиваются, как раскалывается сплоченный, чемпионский коллектив. Фактически, я становился у них на пути, поэтому им и нужно было избавиться от меня любым способом», – сказал Глушаков.

    Глушаков также заявил, что Трабукки и Гурцкая «ходили и всем улыбались, а на самом деле с ножом за спиной стояли».

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
    • Он покинул «Спартак» в июне, после чего подписал контракт с «Ахматом».
    • В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел три матча.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:30
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4019

      ivany4 1 час назад

      Пора заканчивать лепить чернуху.
      По комментам видно, что это никому не интересно.
      Да и восьмеркин уже не отмоется от своего дерьма, которое он принес в клуб.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      moskowcity-petrv 2 часа назад

      Гурцкая реальный петух и кружевник,внёс большой вклад в развал команды

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1122

      Spartak 777 2 часа назад

      одним словом - бедняжечка ....а если серьезно , я может быть и относился бы ко всем этим интервью Глушакова с большим доверием если бы этот чорт играл нормально , умирал на поле постоянно , подобное бы бросалось в глаза сразу , если игрок всего себя отдает команде на поле и вне ее , то можно было бы что Каррере предъявлять , что он личное превыше команды ставит , но мы то все видели как играл Глушак после чемпионского сезона и основой конфликта с Массимо было именно то в какой форме был дениска и как он играл когда выходил на поле , мы все это видели и не просто так его Черчесов в сборную не взял ... и еще момент , даже по поведению этих двух людей можно делать выводы , Массимо молчит , ни муму , не изменяет своим принципам , не тянет грязное белье наружу , сказал один раз что не будет рассказывать что творилось в команде и все .... и вот этот вот , хрен заткнешь , только и знает как грязью поливать , а сам беленький и пушистый , фу противно аж , надеюсь твоя женушка с тебя бабла вытянет , ибо карма !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1300

      den161 2 часа назад

      глушаков он как дом дом-2, сплошные грязные трусы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Борат 2 часа назад

      помню одну передачу где глушакова (тогда ещё игравшего за локо) спросили:
      -спартак или зенит?
      -зенит! спартак я ненавижу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2787

      RotBerg 2 часа назад

      Фантазёр ты меня называла))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73618
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru