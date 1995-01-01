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    Глушаков: «Видео из бани – часть сценария. Оно было снято, когда мы с Дарьей не жили вместе»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о скандальном видео из сауны, на котором его застали с любовницей.

    — Как связаны Гурцкая и Трабукки, а также жена и агенты?

    — Связаны. Просто, еще раз повторю, что слышал в разных агентских кругах и от уважаемых людей, что мне не дадут жить и играть в футбол. И в тюрьму, как я понимаю, хотели посадить. Эти ж иски, подставы и новые акции в дни судов и матчей «Спартака» не просто так были. Знаю, что за мной и детективы следили. И что мой телефон взламывали и слушали в течение последних лет. Об этом я пока не могу рассказывать.

    — Но мы видели баню.

    — Видео из бани — часть сценария. Оно было снято, когда мы с Дарьей не жили вместе, а я уже подал на развод. Пока идет бракоразводный процесс — я не могу говорить на эту тему, но там много интересного. Могу даже сказать, что во всем произошедшем считаю себя правым на 95%. Я охранял и охраняю то, что заработал своим трудом. А их вбросы про меня — это по большей части вранье и хайп для ее окружения!

    — Кто бы ни взламывал твой телефон, но ваши разговоры с женой из аудиозаписей — это дикость.

    — Это ответ на провокации с ее стороны. Даша говорила, как все последнее время фабриковала компромат, угрожала мне, что заберет то и это, оставит без денег, футбола. После того разговора много было сказано, а мои фразы умело нарезали и сфальсифицировали. Многим сложно понять меня, но когда с человеком строишь жизнь, а он тебя предает во всех смыслах, то это очень тяжело. И речь не про измену или секс, а когда тебя хотят оставить ни с чем, шантажируют — в такие моменты сложно объяснить свою реакцию. Не удивлюсь, кстати, если они еще чего-нибудь припасли.

    • В 2018 году жена Глушакова застала мужа в сауне с любовницей. Сообщалось, что это стало одной из причин их развода.
    • Глушаков покинул «Спартак» в июне, после чего подписал контракт с «Ахматом».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6803

      ufos73 1 минуту назад

      Из разряда "подстава" Коко и Мамая... Да кому ты нужен, что бы из за тя тужится? Еще один "пуп земли" б*ять

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      Рейтинг: +20566

      gol_kak_sokol 12 минут назад

      Плаваешь в дерьме, как видно, не по своей воле. Будь мужиком и достойно реши все вопросы, игнорируй заведенную толпу.

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