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    Георгий Гурцкая

    Нападающий
    Имя Георгий
    Отчество Джустанович
    Фамилия Гурцкая
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник СДЮШОР "Динамо" (Москва)
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 января 1986 (37 лет)
    Рост 177
    Вес 70
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