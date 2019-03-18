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    «Фратрия»: «Мы не получали денег за поддержку Карреры»

    Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением о том, что поддержка в адрес бывшего тренера клуба Массимо Карреры на матче 20 тура чемпионата России против «Зенита» не имело финансового интереса.

    «В воскресенье, перед матчем «Спартак» – «Зенит», ряд крупнейших спортивных СМИ разместили информацию со ссылкой на телеграм-канал о том, что «Фратрии» были заплачены деньги за поддержку на игре зарядов против руководства клуба.

    Данная информация является недостоверной и размещена с единственной целью – провокацией тех самых «столкновений».

    При этом, размещая утверждения такого рода, СМИ обязаны проверять их на соответствие действительности и несут ответственность за размещение недостоверных сведений. Согласно статье 57 Закона РФ «О СМИ», мы предлагаем всем СМИ, разместившим информацию о передаче «Фратрии» денег за поддержку зарядов против руководства клуба, либо указать конкретное лицо, чью информацию они воспроизвели, либо опубликовать опровержение таких сведений и принести свои извинения.

    Мы не сторонники обращать внимание на каждый такой инфоповод, но, когда в одной заметке прямо говорится о том, что на встрече с Массимо Каррерой нам были переданы деньги за позицию на секторе, мы вынуждены защищать свое имя всеми доступными способами», – сообщает фанатский ресурс.

    • Матч завершился со счетом 1:1.
    • Массимо Каррера присутствовал на «Открытии Арене».

    Источник: «Фратрия»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +383

      moskowcity-petrv 8 минут назад

      Не сторонники обращать внимание на каждый инфоповод)? Гнобление людей!которые привели Спартак к чемпионству, на равне с Массимо.Это вы не обращаете внимание на информацию)))? Вы твари, Носили Глушакова на руках!а потом, после первого выброса сплетен,набросились на него!вот ваша суть прогнившая!

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      Рейтинг: +517

      Пестрый 49 минут назад

      Все эти объединения как и всякие там партии изначально продажные! Тамошняя пехота конечно ничего не получала а главари наверняка получали и впредь будут получать т к кто платит тот эту фратрию и танцует!

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      Рейтинг: +4003

      prezent2017 1 час назад

      «Фратрия»: «Мы не получали денег за поддержку Карреры, у нас их сразу наше руководство стибрило»

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