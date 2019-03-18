«Фратрия»: «Мы не получали денег за поддержку Карреры»

Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением о том, что поддержка в адрес бывшего тренера клуба Массимо Карреры на матче 20 тура чемпионата России против «Зенита» не имело финансового интереса.

«В воскресенье, перед матчем «Спартак» – «Зенит», ряд крупнейших спортивных СМИ разместили информацию со ссылкой на телеграм-канал о том, что «Фратрии» были заплачены деньги за поддержку на игре зарядов против руководства клуба.

Данная информация является недостоверной и размещена с единственной целью – провокацией тех самых «столкновений».

При этом, размещая утверждения такого рода, СМИ обязаны проверять их на соответствие действительности и несут ответственность за размещение недостоверных сведений. Согласно статье 57 Закона РФ «О СМИ», мы предлагаем всем СМИ, разместившим информацию о передаче «Фратрии» денег за поддержку зарядов против руководства клуба, либо указать конкретное лицо, чью информацию они воспроизвели, либо опубликовать опровержение таких сведений и принести свои извинения.

Мы не сторонники обращать внимание на каждый такой инфоповод, но, когда в одной заметке прямо говорится о том, что на встрече с Массимо Каррерой нам были переданы деньги за позицию на секторе, мы вынуждены защищать свое имя всеми доступными способами», – сообщает фанатский ресурс.