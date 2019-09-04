Орещук: «Немного удивило физическое состояние Филиппа, но он потихонечку набирает кондиции»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о форме форварда Максимилиана Филиппа, купленного из дортмундской «Боруссии».

«Это был тяжелый и долгий трансфер. Филипп сейчас доволен своим выбором, уже забил два мяча за три матча. Немного удивило его физическое состояние, но он потихонечку набирает кондиции», — сказал Орещук.

Он также сообщил, что мама Филиппа думала, что в России все ходят с автоматами.