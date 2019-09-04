Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Орещук: «Немного удивило физическое состояние Филиппа, но он потихонечку набирает кондиции»

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о форме форварда Максимилиана Филиппа, купленного из дортмундской «Боруссии».

    «Это был тяжелый и долгий трансфер. Филипп сейчас доволен своим выбором, уже забил два мяча за три матча. Немного удивило его физическое состояние, но он потихонечку набирает кондиции», — сказал Орещук.

    Он также сообщил, что мама Филиппа думала, что в России все ходят с автоматами.

    • 25-летний игрок провел в текущем сезоне РПЛ три матча, забил два гола.
    • Филипп перешел в «Динамо» за 20 миллионов евро.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:45
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6018

      FanatSerj 53 секунды назад

      ахх-хаа-ха, так какая форма то? из сказанного можно сделать выводы, что она "УДИВИТЕЛЬНАЯ" раз удивляет )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73618
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru