Орещук: «Немного удивило физическое состояние Филиппа, но он потихонечку набирает кондиции»

ахх-хаа-ха, так какая форма то? из сказанного можно сделать выводы, что она "УДИВИТЕЛЬНАЯ" раз удивляет )))
Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о форме форварда Максимилиана Филиппа, купленного из дортмундской «Боруссии».
«Это был тяжелый и долгий трансфер. Филипп сейчас доволен своим выбором, уже забил два мяча за три матча. Немного удивило его физическое состояние, но он потихонечку набирает кондиции», — сказал Орещук.
Он также сообщил, что мама Филиппа думала, что в России все ходят с автоматами.
- 25-летний игрок провел в текущем сезоне РПЛ три матча, забил два гола.
- Филипп перешел в «Динамо» за 20 миллионов евро.