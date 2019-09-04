Орещук: «Мама Филиппа думала, что в России все ходят с автоматами»

Это не старое представление о России, - это банальная не образованность!
Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук раскрыл подробности подписания форварда Максимилиана Филиппа. Футболиста купили летом у дортмундской «Боруссии».
«Когда мы вышли на него и агента, сразу получили категорический отказ. Прошло время, вновь поговорили, агент уже сказал: «Если футболист захочет, то готовы разговаривать».
Общались с Филиппом, его мама переживала по поводу России, думала, что тут все с автоматами ходят. Она родом из ГДР, у нее старое представление о России», – сказал Орещук в интервью Sport24.
- 25-летний игрок провел в текущем сезоне РПЛ три матча, забил два гола.
- До «Боруссии» Филипп выступал за «Фрайбург».
- «Динамо» в РПЛ идет 11-м.