Орещук: «Мама Филиппа думала, что в России все ходят с автоматами»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук раскрыл подробности подписания форварда Максимилиана Филиппа. Футболиста купили летом у дортмундской «Боруссии».

«Когда мы вышли на него и агента, сразу получили категорический отказ. Прошло время, вновь поговорили, агент уже сказал: «Если футболист захочет, то готовы разговаривать».

Общались с Филиппом, его мама переживала по поводу России, думала, что тут все с автоматами ходят. Она родом из ГДР, у нее старое представление о России», – сказал Орещук в интервью Sport24.