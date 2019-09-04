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    Орещук: «Мама Филиппа думала, что в России все ходят с автоматами»

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук раскрыл подробности подписания форварда Максимилиана Филиппа. Футболиста купили летом у дортмундской «Боруссии».

    «Когда мы вышли на него и агента, сразу получили категорический отказ. Прошло время, вновь поговорили, агент уже сказал: «Если футболист захочет, то готовы разговаривать».

    Общались с Филиппом, его мама переживала по поводу России, думала, что тут все с автоматами ходят. Она родом из ГДР, у нее старое представление о России», – сказал Орещук в интервью Sport24.

    • 25-летний игрок провел в текущем сезоне РПЛ три матча, забил два гола.
    • До «Боруссии» Филипп выступал за «Фрайбург».
    • «Динамо» в РПЛ идет 11-м.

    Источник: Sport24

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    04.09.2019 22:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +74

      underground_10 11 минут назад

      Это не старое представление о России, - это банальная не образованность!

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      Рейтинг: +1286

      Томик 18 минут назад

      Если она родом из ГДР, то какое у неё может быть представление о России? Как бы в разных временных границах существовали ГДР и Россия во все времена.

      0
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      Рейтинг: +4858

      Агасфер 1 час назад

      Хорошо что не из ФРГ,мы бы ей и автоматы показали.А эта хоть сама знала,что сын будет под надёжной охраной.В ГСВГ точно все автоматы из рук не выпускали???

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