Глушаков: «Вряд ли Каррера не знал, что надо делиться чемпионской премией»

Бывший капитан «Спартака», полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о ситуации с премиальными, которые экс-тренер красно-белых Массимо Каррера распределял между персоналом клуба.

«Все в футбольном мире знали и обсуждали, что персонал обиделся на Карреру за то, что он не поделился чемпионской премией. Люди же расстроены, жалуются: врачи – врачам, массажисты – массажистам, тренеры – тренерам – и так далее. Ну так все и было на самом деле – Массимо не поделился.

Вряд ли он не знал, что надо делиться. Перед игрой с «Ахматом», когда болельщики выбегали на поле, Массимо подозвал меня с Боккетти и спросил, получили ли мы премии. Мы сказали, что уже распределили их между игроками: основе – больше, молодежи и запасным — меньше. Лично у Карреры от президента клуба был миллион евро – этого тогда никто не скрывал. Мы сказали: «Массимо, тренерский штаб берите на себя». Они ведь работали вместе, одной командой. Но, как мы потом поняли, никто ничего не получил.

В итоге он поделился деньгами, но произошло это примерно через три месяца. К сожалению, мы с Боккетти присутствовали при разговоре, когда Каррера давал премиальные тренерскому штабу, с которым он выиграл чемпионство. Массимо вызвал помощников и нас с Боккетти в тренерскую. Заходим и видим – на его столе лежат три конверта.

Каррера говорит: «Мне не нравятся все эти слухи» — и с недовольным видом просто бросает конверты по столу. Один из тренеров тут же двигает конверт обратно: «Мне ничего не надо. Я стал чемпионом с ребятами, этого достаточно». Было очень неприятно в тот момент. И если до этого Каррера был настроен агрессивно, то тут начал говорить: «Нет, ребята, возьмите», — сказал Глушаков.

Глушаков также заявил, что у него был продолжительный конфликт с окружением Карреры.