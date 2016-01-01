Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Глушаков: «Вряд ли Каррера не знал, что надо делиться чемпионской премией»

    Бывший капитан «Спартака», полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о ситуации с премиальными, которые экс-тренер красно-белых Массимо Каррера распределял между персоналом клуба.

    «Все в футбольном мире знали и обсуждали, что персонал обиделся на Карреру за то, что он не поделился чемпионской премией. Люди же расстроены, жалуются: врачи – врачам, массажисты – массажистам, тренеры – тренерам – и так далее. Ну так все и было на самом деле – Массимо не поделился.

    Вряд ли он не знал, что надо делиться. Перед игрой с «Ахматом», когда болельщики выбегали на поле, Массимо подозвал меня с Боккетти и спросил, получили ли мы премии. Мы сказали, что уже распределили их между игроками: основе – больше, молодежи и запасным — меньше. Лично у Карреры от президента клуба был миллион евро – этого тогда никто не скрывал. Мы сказали: «Массимо, тренерский штаб берите на себя». Они ведь работали вместе, одной командой. Но, как мы потом поняли, никто ничего не получил.

    В итоге он поделился деньгами, но произошло это примерно через три месяца. К сожалению, мы с Боккетти присутствовали при разговоре, когда Каррера давал премиальные тренерскому штабу, с которым он выиграл чемпионство. Массимо вызвал помощников и нас с Боккетти в тренерскую. Заходим и видим – на его столе лежат три конверта.

    Каррера говорит: «Мне не нравятся все эти слухи» — и с недовольным видом просто бросает конверты по столу. Один из тренеров тут же двигает конверт обратно: «Мне ничего не надо. Я стал чемпионом с ребятами, этого достаточно». Было очень неприятно в тот момент. И если до этого Каррера был настроен агрессивно, то тут начал говорить: «Нет, ребята, возьмите», — сказал Глушаков.

    Глушаков также заявил, что у него был продолжительный конфликт с окружением Карреры.

    • Каррера проработал в «Спартаке» до октября 2018 года.
    • При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.
    • Незадолго до увольнения итальянский тренер поссорился с Глушаковым и отправил его в дубль.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:11
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1288

      den161 8 минут назад

      когда глушак уже заткнется. Хуже базарной бабы

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      general.lizyukov 11 минут назад

      Пздц, теперь человек личной премией должен делиться? У него это в контракте прописано? Что за детсад, вы задрали уже!
      Это руководство клуба должно было премию распределить. А не выдать лично главному тренеру миллион, рассчитывая, что он из своего кармана другим отдаст. Заработал - получи. Хочешь кого-то отблагодарить - пожалуйста. Не хочешь - твоё право, это твоя премия, ты решаешь, как с ней поступить.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      smv73 29 минут назад

      "Мы сказали, что уже распределили их между игроками", мы это кто? Глушаков и К распределяла премиальные?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1296

      Томик 33 минуты назад

      Дениска - займись чем-нибудь полезным. Не позорь себя трепотнёй этой. Самому то не стыдно?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73618
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru