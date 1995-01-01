«Зенит» лидирует в РПЛ по премиальным игрокам, «Ростов» и «Оренбург» – в тройке

Издание «Бизнес Online» опубликовало данные о премиальных выплатах для игроков в клубах РПЛ.

Лидирует по этому показателю действующий чемпион «Зенит», который платит футболистам по 9 тысяч евро (656 тысяч рублей) за победу.

В тройке самых щедрых кубов также находятся «Ростов» (500 тысяч за победу) и «Оренбург» (450 тысяч за победу).

Полная таблица приведена ниже.

«Краснодар», «Рубин», ЦСКА и «Динамо» выплачивают премии по итогам сезона и только за определенный результат.