«Зенит» лидирует в РПЛ по премиальным игрокам, «Ростов» и «Оренбург» – в тройке

я не совсем понял, это сумма на всю команду, или каждому игроку?
Издание «Бизнес Online» опубликовало данные о премиальных выплатах для игроков в клубах РПЛ.
Лидирует по этому показателю действующий чемпион «Зенит», который платит футболистам по 9 тысяч евро (656 тысяч рублей) за победу.
В тройке самых щедрых кубов также находятся «Ростов» (500 тысяч за победу) и «Оренбург» (450 тысяч за победу).
Полная таблица приведена ниже.
«Краснодар», «Рубин», ЦСКА и «Динамо» выплачивают премии по итогам сезона и только за определенный результат.