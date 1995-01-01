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    «Зенит» лидирует в РПЛ по премиальным игрокам, «Ростов» и «Оренбург» – в тройке

    Издание «Бизнес Online» опубликовало данные о премиальных выплатах для игроков в клубах РПЛ.

    Лидирует по этому показателю действующий чемпион «Зенит», который платит футболистам по 9 тысяч евро (656 тысяч рублей) за победу.

    В тройке самых щедрых кубов также находятся «Ростов» (500 тысяч за победу) и «Оренбург» (450 тысяч за победу).

    Полная таблица приведена ниже.

    «Краснодар», «Рубин», ЦСКА и «Динамо» выплачивают премии по итогам сезона и только за определенный результат.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1485

      andrej-lucevich 31 минуту назад

      я не совсем понял, это сумма на всю команду, или каждому игроку?

      0
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      Рейтинг: +1802

      zritelx > andrej-lucevich 4 минуты назад

      На верхнюю кромку посмотри- игроку.

      0
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      Рейтинг: +1802

      zritelx > zritelx 27 секунд назад

      И это за 1 матч. В Европе за победу нигде не платят, только бонусы по итогам сезона как личные так и командные.

      0
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      Рейтинг: +1419

      Фанат Рубина 54 минуты назад

      В тройке самых щедрых кубов также находятся «Ростов» (500 тысяч за победу) и «Оренбург» (450 тысяч за победу).

      а потом удивляемся почему эти клубы в ж*пе финансовой. и в долгах по самый я*ца...

      0
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      Рейтинг: +1419

      Фанат Рубина > Фанат Рубина 53 минуты назад

      странно что ахмта так низко там же вроде как кадыров в любой момент может подарок сделать за успешную игру!?

      0
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      Рейтинг: +1419

      Фанат Рубина 55 минут назад

      «Краснодар», «Рубин», ЦСКА и «Динамо» выплачивают премии по итогам сезона и только за определенный результат. Ну вот умные команды.. незнаю каким боком тут динамо к 3 головому змею при сос*лось только...

      1
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      Рейтинг: +1204

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 58 минут назад

      Гавнуэлю больше платят за бред в ТВ-шоу.

      0
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      Рейтинг: +2710

      Путник 13 1 час назад

      А деньги государственные , налогоплательщиков , пенсионеров которые роются в помойках..( не правильно это..как и всё в нашей стране)

      2
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      Рейтинг: +1288

      den161 1 час назад

      многие за такие деньги целый год на заводах въ@бывают...

      2
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      Рейтинг: +321

      dmzeus 1 час назад

      Чтоб я так жил)

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