Понсе оформил хет-трик в матче за молодежную сборную Аргентины. За «Спартак» он забил дважды за два месяца

В ночь на четверг состоялся товарищеский матч между молодежными сборными Аргентины и Боливии.

Аргентинцы разгромили соперника со счетом 5:0. Хет-трик в свой актив записал нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе.

Игрок московской команды забивал голы на 68-й, 73-й и 90-й минутах встречи.