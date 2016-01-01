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    Понсе оформил хет-трик в матче за молодежную сборную Аргентины. За «Спартак» он забил дважды за два месяца

    В ночь на четверг состоялся товарищеский матч между молодежными сборными Аргентины и Боливии.

    Аргентинцы разгромили соперника со счетом 5:0. Хет-трик в свой актив записал нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе.

    Игрок московской команды забивал голы на 68-й, 73-й и 90-й минутах встречи.

    • «Спартак» купил Понсе у «Ромы» в июне этого года.
    • Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.
    • В составе «Спартака» форвард провел девять матчей и забил два мяча.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8688

      vka1970 8 минут назад

      Очередной камень в ворота защитников Пиджака.Если из Понсе хотят сделать второго Велитона, то нужен свой второй Алекс или выстраивать связки под этого игрока.Но это работа и работа тяжкая.Пока я её в трудах нынешнего тренерского штаба не увидел.

      0
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      Рейтинг: +4862

      Агасфер 43 минуты назад

      Герой! Федун просто обязан пересмотреть его контракт,продлив его контракт на год и добавив ещё один нолик.

      0
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      Рейтинг: +607

      Sky Spartak 1 час назад

      Приятно,что хоть и за молодёжку,но забивает..правда,там два из трёх он в пустые ворота забивал...Надеюсь адаптируется в Спартаке...Хотя он и сейчас хорошо бегает,напрягает...

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      Рейтинг: +19793

      oyabun 1 час назад

      А в 22 года за молодежку играть, это нормально? А что касается результативности Понсе, наверное в сборной тренер его правильно использует, в отличие от клубной команды. И партнеры мячами снабжают.

      3
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      Рейтинг: +3244

      Klaido > oyabun 1 час назад

      в следующем году олимпиада - Месси и Ко по возрастному цензу не смогут играть: 1 или 2 возрастных игрока только разрешены (надо смотреть правила).
      потому и играет в молодежке на перспективу ОИ2020

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