Понсе оформил хет-трик в матче за молодежную сборную Аргентины. За «Спартак» он забил дважды за два месяца

Очередной камень в ворота защитников Пиджака.Если из Понсе хотят сделать второго Велитона, то нужен свой второй Алекс или выстраивать связки под этого игрока.Но это работа и работа тяжкая.Пока я её в трудах нынешнего тренерского штаба не увидел.
В ночь на четверг состоялся товарищеский матч между молодежными сборными Аргентины и Боливии.
Аргентинцы разгромили соперника со счетом 5:0. Хет-трик в свой актив записал нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе.
Игрок московской команды забивал голы на 68-й, 73-й и 90-й минутах встречи.
- «Спартак» купил Понсе у «Ромы» в июне этого года.
- Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.
- В составе «Спартака» форвард провел девять матчей и забил два мяча.