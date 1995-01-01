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    Мхитарян – об аренде в «Рому»: «Все произошло в последний момент»

    Новичок «Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал свой переход из «Арсенала» в римский клуб на правах аренды.

    «Все произошло в последний момент. Сразу после матча против «Тоттенхэма» мне позвонил агент. Он сказал, что на следующий день я должен вылететь в Рим для прохождения медобследования и подписания контракта.

    Это отличная возможность, поскольку у меня не было достаточно игровой практики в «Арсенале». Давно не проводил на поле все 90 минут, но готов играть, так как регулярно тренируюсь. В футбол играют не только ногами, но и мозгами. Если уверен в себе, все возможно», – сказал Мхитарян.

    • «Рома» арендовала Мхитаряна за 3 миллиона евро.
    • В новой команде армянин будет играть под 77-м номером.

    Источник: Football Italia

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