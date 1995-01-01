Мхитарян – об аренде в «Рому»: «Все произошло в последний момент»

Новичок «Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал свой переход из «Арсенала» в римский клуб на правах аренды.

«Все произошло в последний момент. Сразу после матча против «Тоттенхэма» мне позвонил агент. Он сказал, что на следующий день я должен вылететь в Рим для прохождения медобследования и подписания контракта.

Это отличная возможность, поскольку у меня не было достаточно игровой практики в «Арсенале». Давно не проводил на поле все 90 минут, но готов играть, так как регулярно тренируюсь. В футбол играют не только ногами, но и мозгами. Если уверен в себе, все возможно», – сказал Мхитарян.