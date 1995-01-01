Сарри вернулся в расположение «Ювентуса» после пневмонии и будет на матче с «Фиорентиной»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прошел курс восстановления от пневмонии. Специалист уже присутствует в расположении команды и руководит подготовкой к ближайшему матчу.

Сарри, в отличие от первых двух туров, будет присутствовать на скамейке на матче третьего тура Серии А против «Фиорентины». За игрой второго тура против «Наполи» тренер наблюдал с трибуны.