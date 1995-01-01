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    Сарри вернулся в расположение «Ювентуса» после пневмонии и будет на матче с «Фиорентиной»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прошел курс восстановления от пневмонии. Специалист уже присутствует в расположении команды и руководит подготовкой к ближайшему матчу.

    Сарри, в отличие от первых двух туров, будет присутствовать на скамейке на матче третьего тура Серии А против «Фиорентины». За игрой второго тура против «Наполи» тренер наблюдал с трибуны.

    • Сарри этим летом сменил у руля «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
    • Стороны заключили контракт до лета 2022 года.
    • Проблемы со здоровьем у итальянца появились во время предсезонной подготовки.

    Источник: Goal

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