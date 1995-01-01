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    Тренер «Зенита» Вильям: «Малком приехал, чтобы доказать: он может быть лидером, все время играть и вернуться в сборную Бразилии»

    Тренер «Зенита» Вильям раскрыл мотивы Малкома перейти летом из «Барселоны» в «Зенит». Футболист намерен вернуться в сборную Бразилии, которая без него в 2019 году выиграла домашний Кубок Америки.

    «Малком амбициозный парень. Приехал в Россию, чтобы доказать: он может быть лидером команды, всe время играть и, конечно, вернуться в сборную Бразилии…

    В первые дни Малком жаловался на пробки. Я ему сказал: «Питер – ещe не Москва». Знаю, какое в Москве движение. Хотя Малком из Сан-Паулу, там тоже часто пробки. А здесь у него всe в порядке, люди из клуба помогают освоиться. Посмотрим, как зима на него подействует», – сказал Вильям изданию «Спорт день за днем».

    • Малком сейчас травмирован.
    • Россияне заплатили за футболиста 40 миллионов евро.
    • 17 сентября «Зенит» матчем с «Лионом» стартует в Лиге чемпионов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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