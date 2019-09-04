Орещук: «Могли дать за Кабелья чуть больше, чем «Краснодар». Отступили, потому что должна быть какая-то этика»

Чтo за бред
Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук заявил, что клуб мог приобрести полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелья.
— Три месяца испытательного срока по вашему контракту с «Динамо» прошло. Что дальше?
— Контракт пока не продлили, просто продолжаю дальше работать.
— Кроме покупки и продажи игроков, что-то еще в ваши обязанности входит?
— Наверное, да. На данный момент на мне была еще селекционная работа в дубле, академии. Была и, надеюсь, будет. Планов громадье. Клуб на начальном пути, у него огромные цели. Та работа, которая велась эти два с половиной месяца, должна быть проведена минимум за год.
«Краснодар» подтвердит — мы были с ними на одной прямой по Кабелья, могли дать чуть больше, но «Краснодар» вел игрока более 10 месяцев, а мы вышли на него за две недели. С нашей стороны было бы неправильно перехватывать игрока у них перед носом. Отступили, потому что должна быть какая-то этика, – сказал Орещук.
- Орещук также заявил, что дортмундская «Боруссия» предлагала Андре Шюррле бело-голубым.
- Кабелья в июле перешел в «Краснодар» из «Сент-Этьена».
- В августе француз получил травму разрыв передней крестообразной связки колена и выбыл из строя на полгода.