Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Орещук: «Могли дать за Кабелья чуть больше, чем «Краснодар». Отступили, потому что должна быть какая-то этика»

    Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук заявил, что клуб мог приобрести полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелья.

    — Три месяца испытательного срока по вашему контракту с «Динамо» прошло. Что дальше?

    — Контракт пока не продлили, просто продолжаю дальше работать.

    — Кроме покупки и продажи игроков, что-то еще в ваши обязанности входит?

    — Наверное, да. На данный момент на мне была еще селекционная работа в дубле, академии. Была и, надеюсь, будет. Планов громадье. Клуб на начальном пути, у него огромные цели. Та работа, которая велась эти два с половиной месяца, должна быть проведена минимум за год.

    «Краснодар» подтвердит — мы были с ними на одной прямой по Кабелья, могли дать чуть больше, но «Краснодар» вел игрока более 10 месяцев, а мы вышли на него за две недели. С нашей стороны было бы неправильно перехватывать игрока у них перед носом. Отступили, потому что должна быть какая-то этика, – сказал Орещук.

    • Орещук также заявил, что дортмундская «Боруссия» предлагала Андре Шюррле бело-голубым.
    • Кабелья в июле перешел в «Краснодар» из «Сент-Этьена».
    • В августе француз получил травму разрыв передней крестообразной связки колена и выбыл из строя на полгода.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:53
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +183

      Fetax 24 минуты назад

      Чтo за бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      РМЗ 28 минут назад

      Ну вы же не Спартак , вы уважаете и вас уважают

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      armen10 33 минуты назад

      Если так, то молодцы.

      Нужно уважать своих соперников.

      А не как фк газпрём и фк шпартак игроков перехватывать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +914

      Argon 35 минут назад

      Спартаковских селекционеров такая этика никогда не останавливала.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73613
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru