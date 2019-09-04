Орещук: «Могли дать за Кабелья чуть больше, чем «Краснодар». Отступили, потому что должна быть какая-то этика»

Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук заявил, что клуб мог приобрести полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелья.

— Три месяца испытательного срока по вашему контракту с «Динамо» прошло. Что дальше?

— Контракт пока не продлили, просто продолжаю дальше работать.

— Кроме покупки и продажи игроков, что-то еще в ваши обязанности входит?

— Наверное, да. На данный момент на мне была еще селекционная работа в дубле, академии. Была и, надеюсь, будет. Планов громадье. Клуб на начальном пути, у него огромные цели. Та работа, которая велась эти два с половиной месяца, должна быть проведена минимум за год.

«Краснодар» подтвердит — мы были с ними на одной прямой по Кабелья, могли дать чуть больше, но «Краснодар» вел игрока более 10 месяцев, а мы вышли на него за две недели. С нашей стороны было бы неправильно перехватывать игрока у них перед носом. Отступили, потому что должна быть какая-то этика, – сказал Орещук.