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    Calciomercato: «Ювентус» пытался приобрести Зинченко

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог оказаться в «Ювентусе» в летнее трансферное окно.

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи видел украинца в составе туринского клуба и пытался купить игрока, сообщает Calciomercato. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уговорил Зинченко остаться в клубе.

    • Зинченко перешел в «Сити» из «Уфы» в 2016 году за 2 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Манчестер Сити» 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.
    • В июне «Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко.

    Источник: Calciomercato

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