Calciomercato: «Ювентус» пытался приобрести Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог оказаться в «Ювентусе» в летнее трансферное окно.
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи видел украинца в составе туринского клуба и пытался купить игрока, сообщает Calciomercato. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уговорил Зинченко остаться в клубе.
- Зинченко перешел в «Сити» из «Уфы» в 2016 году за 2 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Манчестер Сити» 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.
- В июне «Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко.