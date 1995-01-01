Главный тренер БАТЭ Бага: «Волков в ЦСКА? Знаю об этом на том же уровне, что и вы»

Опять защитник? Хотя бы был полу или нап, а то и вправду кто высокого роста тот и нап , Динамо - Филиппа купило, а мы Филлиппа Киркорова чтоли, он высокий)
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Захара Волкова в ЦСКА.
«Интерес ЦСКА к Волкову? Знаю об этом на том же уровне, что и вы. Пишут новости – пусть пишут… Выходить напрямую на тренерский штаб армейцев или руководство клуба? Получится, что мы, грубо говоря, Захара туда впихиваем. Если поступит официальное предложение, тогда другой вопрос», заявил Бага.
- Волков начал карьеру в 2014 году в футбольном клубе «Витебск».
- Защитник выступает за сборную Белоруссии с 2016 года.