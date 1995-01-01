Главный тренер БАТЭ Бага: «Волков в ЦСКА? Знаю об этом на том же уровне, что и вы»

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Захара Волкова в ЦСКА.

«Интерес ЦСКА к Волкову? Знаю об этом на том же уровне, что и вы. Пишут новости – пусть пишут… Выходить напрямую на тренерский штаб армейцев или руководство клуба? Получится, что мы, грубо говоря, Захара туда впихиваем. Если поступит официальное предложение, тогда другой вопрос», заявил Бага.