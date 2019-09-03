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    Фабрегас – о Месси: «Это его 17-й сезон, и с 18 лет он лучший»

    Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас назвал Лионеля Месси лучшим игроком мира, а также объяснил, почему восхищается аргентинцем.

    «Будет ли в мировом футболе еще один игрок уровня Месси? Это кажется невообразимым. Мы видели Роналдо, Роналдиньо, невероятных игроков со своей уникальной магией, но Месси держит первый номер 15 лет. Это его 17-й сезон, и с 18 лет он лучший. Я видел в его исполнении нереальные вещи: каждые три дня забивать голы, летать в Аргентину, а после возвращения оформлять хет-трик. Это уникально, поверьте мне», – заявил Фабрегас.

    • Фабрегас – воспитанник «Барселоны».
    • В период с 2011 по 2014-й Сеск играл с Месси в составе каталонского клуба.

    Источник: As

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