Фабрегас – о Месси: «Это его 17-й сезон, и с 18 лет он лучший»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас назвал Лионеля Месси лучшим игроком мира, а также объяснил, почему восхищается аргентинцем.

«Будет ли в мировом футболе еще один игрок уровня Месси? Это кажется невообразимым. Мы видели Роналдо, Роналдиньо, невероятных игроков со своей уникальной магией, но Месси держит первый номер 15 лет. Это его 17-й сезон, и с 18 лет он лучший. Я видел в его исполнении нереальные вещи: каждые три дня забивать голы, летать в Аргентину, а после возвращения оформлять хет-трик. Это уникально, поверьте мне», – заявил Фабрегас.