Щесны: «Я вытеснил в запас Алисона и Буффона. Получается, я – лучший вратарь в мире и в истории»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны в интервью польскому порталу Sport.pl пошутил над партнерами, с которыми конкурировал за место основного голкипера.

«В «Роме» я вытеснил в запас Алисона – лучшего вратаря мира, а в «Ювентусе» Буффона – лучшего вратаря в истории. Получается, это я – лучший вратарь мира и в истории футбола. Если бы Фабиански сместил меня на лавку в сборной и в «Арсенале», то он был бы лучшим в истории», – поделился ироничным умозаключением поляк.