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    Щесны: «Я вытеснил в запас Алисона и Буффона. Получается, я – лучший вратарь в мире и в истории»

    Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны в интервью польскому порталу Sport.pl пошутил над партнерами, с которыми конкурировал за место основного голкипера.

    «В «Роме» я вытеснил в запас Алисона – лучшего вратаря мира, а в «Ювентусе» Буффона – лучшего вратаря в истории. Получается, это я – лучший вратарь мира и в истории футбола. Если бы Фабиански сместил меня на лавку в сборной и в «Арсенале», то он был бы лучшим в истории», – поделился ироничным умозаключением поляк.

    • Щесны и Алисон играли вместе за «Рому» в сезоне-2016-17.
    • С 2017-го Войцех выступает в составе «Ювентуса» и с тех пор конкурирует с Буффоном за основное место голкипера.
    • В прошлом сезоне Джанлуиджи выступал в составе «ПСЖ», а этим летом вернулся.

    Источник: Sport.pl

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2185

      Dgad 8 минут назад

      Очень смешно)

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