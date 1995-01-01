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    Крал – о переходе в «Спартак»: «Славия» повышала трансферную стоимость четыре раза за три дня»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал раскрыл детали трансфера из чешской «Славии». Россияне купили игрока за 12 миллионов евро, что является рекордной продажей для чемпионата Чехии.

    «Руководство и тренер «Спартака» мне доверяют. Президент «Славии» сказал мне, что повышал трансферную стоимость четыре раза за три дня», – рассказал Крал чешскому изданию IDnes.

    • 21-летний чех заключил с московским клубом пятилетний контракт.
    • Крал может дебютировать в матче девятого тура РПЛ против «Урала».
    • «Спартак» в РПЛ идет шестым.

    Источник: IDnes

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