Дюков: «При трансфере Сутормина в «Зенит» регламенты не были нарушены»

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал летний трансфер полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит». Футболист за минувшее окно успел покинуть два клуба – сначала «Оренбург», затем – «Рубин».
«Мы должны действовать по футбольным законам и регламентам. Регламенты не были нарушены, поэтому этот трансфер был зарегистрирован. Что касается РПЛ, у неe нет оснований не зарегистрировать этот трансфер. Если говорить о самой сути сделки, то она, безусловно, вызывает вопросы», – сказал Дюков.
- СМИ владеют информацией, что «Зенит» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей.
- В текущем сезоне РПЛ Сутормин провел семь матчей, результативными действиями не отметился.
- «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ сейчас.