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    Дюков: «При трансфере Сутормина в «Зенит» регламенты не были нарушены»

    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал летний трансфер полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит». Футболист за минувшее окно успел покинуть два клуба – сначала «Оренбург», затем – «Рубин».

    «Мы должны действовать по футбольным законам и регламентам. Регламенты не были нарушены, поэтому этот трансфер был зарегистрирован. Что касается РПЛ, у неe нет оснований не зарегистрировать этот трансфер. Если говорить о самой сути сделки, то она, безусловно, вызывает вопросы», – сказал Дюков.

    • СМИ владеют информацией, что «Зенит» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей.
    • В текущем сезоне РПЛ Сутормин провел семь матчей, результативными действиями не отметился.
    • «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ сейчас.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +696

      GSmall 43 минуты назад

      Нашли у кого спрашивать)))Ещё у Боярского спросите)

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      Рейтинг: +1289

      Антон bx14e 49 минут назад

      Дюков согласен с тем,что игрок ни о чем)

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      Рейтинг: +4845

      Агасфер 58 минут назад

      Одним словом:Шито-крыто.

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