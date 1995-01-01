Дюков: «При трансфере Сутормина в «Зенит» регламенты не были нарушены»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал летний трансфер полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит». Футболист за минувшее окно успел покинуть два клуба – сначала «Оренбург», затем – «Рубин».

«Мы должны действовать по футбольным законам и регламентам. Регламенты не были нарушены, поэтому этот трансфер был зарегистрирован. Что касается РПЛ, у неe нет оснований не зарегистрировать этот трансфер. Если говорить о самой сути сделки, то она, безусловно, вызывает вопросы», – сказал Дюков.