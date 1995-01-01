Селюк: «8 миллионов за Караваева? Это смешно! Деньги на ветер»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о трансфере защитника Вячеслава Караваева из «Витесса» в «Зенит» за 8 миллионов евро.

«Это смешно! Год назад Караваева пихали за два или три миллиона в «Локомотив». Не получилось. За восемь миллионов можно купить всю защиту. В Европе столько за Караваева никто не даст, а в России больше «Зенита» никто не платит. 100 процентов – это деньги на ветер», – сказал Селюк.

Контракт между Караваевым и «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года.

В новой команде фулбек будет выступать под 15-м номером.

Караваев – о переходе в «Зенит»: «Для меня это шаг вперед»