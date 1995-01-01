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    Селюк: «8 миллионов за Караваева? Это смешно! Деньги на ветер»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о трансфере защитника Вячеслава Караваева из «Витесса» в «Зенит» за 8 миллионов евро.

    «Это смешно! Год назад Караваева пихали за два или три миллиона в «Локомотив». Не получилось. За восемь миллионов можно купить всю защиту. В Европе столько за Караваева никто не даст, а в России больше «Зенита» никто не платит. 100 процентов – это деньги на ветер», – сказал Селюк.

    • Контракт между Караваевым и «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года.
    • В новой команде фулбек будет выступать под 15-м номером.

    Караваев – о переходе в «Зенит»: «Для меня это шаг вперед»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7955

      KLIM777 2 минуты назад

      Деньги не на ветер, все окупится, при условии, что игрок станет игроком основного состава. Это будущая замена Смольникова. Если он потянет уровень, тогда и 10 не жалко. Все с годами окупится.

      Селюк пусть своих дегенератов распихает по 500 тысяч всем. По акции.

      0
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      Рейтинг: +45

      Вальдемар IV 6 минут назад

      здесь он прав, но все равно он карьеру завершил

      2
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      Рейтинг: +491

      ФК_Полоцк 11 минут назад

      Паспорт РФ делает своё дело.

      0
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      Рейтинг: +2770

      Gek Dement 13 минут назад

      Канешн, за 8 миллионов он команду африканцев вам привезет вместе с запасными....) Селюк конечно красавчик, работает на продажи своих клиентов из Африки такими комментариями.

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      Рейтинг: +1219

      Фан666 20 минут назад

      Ну да есть такое. За комличенко кони вон трёшку зажопилила и каравай столько не стоит

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