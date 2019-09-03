Караваев – о переходе в «Зенит»: «Для меня это шаг вперед»

Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопросы клубной пресс-службы касательно своего трансфера.
– Очень рад присоединиться к «Зениту». Для меня это шаг вперед. Надеюсь приносить пользу команде и с нетерпением жду, когда присоединюсь к ней. Но сейчас самое важное – сборная. Сыграем, а потом спокойно отправлюсь в клуб.
– В сборной спокойно отнеслись к тому, что переход происходил, когда вы уже приехали на сбор?
– На самом деле это все было еще до. Прилетел, прошел медосмотр, потом принял участие в тренировке. Так что никаких трудностей.
– С игроками «Зенита» в сборной переход уже обсудили?
– Да, конечно, они вчера все поздравили.
– Возвращаться после Чехии и Голландии в Россию и Лигу чемпионов – каково это?
– Лига чемпионов – это всегда тяжело, но и очень интересно. Любой мечтает в ней играть. Пока сложно загадывать. А если сравнивать чешский, голландский и российский чемпионат, то для меня, повторюсь, это однозначно шаг вперед.
– В процессе перехода с кем-то из «Зенита» советовались?
– С кем-то общался, обсуждал, это нормально в таких случаях. Хотя и так понятно, что «Зенит» – это большой клуб, который борется только за самые высокие места.
– С главным тренером еще не пообщались?
– Нет, еще нет. Надеюсь, встретимся сразу, когда приеду из сборной.
– Чего ждете от переезда в Петербург?
– Если честно, я в Петербурге был очень давно, в последний раз – чуть ли ни лет в 15. Поэтому мне пока тяжело сказать. Но, конечно, знаю, что это город очень красивый, и про стадион слышал только хорошее. Поэтому могу пообещать болельщикам, что буду отдавать за «Зенит» все силы и, надеюсь, вместе мы добьемся больших успехов!
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