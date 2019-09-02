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    «Зенит» объявил о трансфере Караваева

    Правый защитник «Витесса» Вячеслав Караваев перешел в «Зенит», сообщает официальный сайт клуба.

    Сумма сделки не разглашается. По данным Transfermarkt, петербургский клуб заплатил за 24-летнего футболиста 8 миллионов евро.

    Контракт между игроком и «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года.

    • Караваев – воспитанник ЦСКА.
    • За «Витесс» фулбек выступал с января 2018 года.
    • В его активе 65 матчей, два гола и девять результативных передач.
    • Рыночная стоимость россиянина – 3 миллиона евро.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 19:14
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1817

      Челнинец 39 секунд назад

      променять возможность попасть в топ чемпионат, на скамью и через год играть за Сочи, сказочный д..о..л..б..а..е..б!

      1
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      Рейтинг: +2884

      paracetamol 5 минут назад

      Нахр он сдался, жеребенок этот?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1939

      Ubuntu 11 минут назад

      А ведь парень хотел построить карьеру в Европе

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      dimar 13 минут назад

      не переживайте, через пяток лет будет реанимировать свою карьеру в Сочи или Тамбове

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1734

      все_будет_AUDI > dimar 12 минут назад

      А может и полгода -год

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      LAY394 15 минут назад

      не в зените а в сочи!!!

      1
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      Рейтинг: +2763

      TOL47 18 минут назад

      Вместо Смольникова, будем смотреть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5849

      piligrim1986 20 минут назад

      ой дурак....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1314

      Derzkiy1 20 минут назад

      За@бал этот газпром ....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Вальдемар IV 21 минуту назад

      рест ин пис

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      dmzeus 22 минуты назад

      Ну блин. Ну зачем?)

      4
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      Рейтинг: +1734

      все_будет_AUDI > dmzeus 12 минут назад

      Что б посидеть на лавке полгода и отдать в Сочи

      3
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