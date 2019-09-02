«Зенит» объявил о трансфере Караваева

Правый защитник «Витесса» Вячеслав Караваев перешел в «Зенит», сообщает официальный сайт клуба.

Сумма сделки не разглашается. По данным Transfermarkt, петербургский клуб заплатил за 24-летнего футболиста 8 миллионов евро.

Контракт между игроком и «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года.