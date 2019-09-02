«Зенит» объявил о трансфере Караваева

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Правый защитник «Витесса» Вячеслав Караваев перешел в «Зенит», сообщает официальный сайт клуба.
Сумма сделки не разглашается. По данным Transfermarkt, петербургский клуб заплатил за 24-летнего футболиста 8 миллионов евро.
Контракт между игроком и «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года.
- Караваев – воспитанник ЦСКА.
- За «Витесс» фулбек выступал с января 2018 года.
- В его активе 65 матчей, два гола и девять результативных передач.
- Рыночная стоимость россиянина – 3 миллиона евро.