Директор «Витесса»: «Мы не могли отклонить серьезное предложение «Зенита». Караваев получил трансфер в топ-клуб»

Технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах рассказал, почему клуб из Арнема продал защитника Вячеслава Караваева в «Зенит».

«Трансфер был оформлен в последние дни трансферного окна, но с финансовой точки зрения мы не могли отклонить серьезное предложение. Караваев отлично проявил себя у нас. В качестве награды он получил трансфер в топ-клуб – в «Зенит».

«Это очередное подтверждение того, что «Витесс» – идеальное место для развития талантливых футболистов», – сказал Аллах.

«Зенит» объявил о трансфере Караваева в последний день трансферного окна. По данным Transfermarkt, петербургский клуб заплатил за 24-летнего футболиста 8 миллионов евро.