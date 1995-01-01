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    Директор «Витесса»: «Мы не могли отклонить серьезное предложение «Зенита». Караваев получил трансфер в топ-клуб»

    Технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах рассказал, почему клуб из Арнема продал защитника Вячеслава Караваева в «Зенит».

    «Трансфер был оформлен в последние дни трансферного окна, но с финансовой точки зрения мы не могли отклонить серьезное предложение. Караваев отлично проявил себя у нас. В качестве награды он получил трансфер в топ-клуб – в «Зенит».

    «Это очередное подтверждение того, что «Витесс» – идеальное место для развития талантливых футболистов», – сказал Аллах.

    «Зенит» объявил о трансфере Караваева в последний день трансферного окна. По данным Transfermarkt, петербургский клуб заплатил за 24-летнего футболиста 8 миллионов евро.

    • Контракт между игроком и «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года.
    • За «Витесс» защитник выступал с января 2018 года, в его активе 65 матчей, два гола и девять результативных передач.
    • Рыночная стоимость россиянина – 3 миллиона евро.

    Источник: De Telegraaf

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3292

      Viper for CSKA 39 минут назад

      Больше за него вряд ли когда-нибудь дали бы, так что грамотная продажа. Витессу эти деньги очень пригодятся, а позицию закрыть есть кому. Лелифелд - вполне качественный игрок, к тому же на 3 года моложе Вячеслава.

      1
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      Рейтинг: +4834

      Агасфер 1 час назад

      За деньги обескровили команду,обнажив правый фланг.Бедный Слуцкий,потерявший самого активного и надёжного защитника.

      0
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      ...
      Рейтинг: +416

      Mister_Tomsk > Агасфер 55 минут назад

      Ни чего, из этих денег купят такого же перспективного, еще и на хлеб денежка останется)

      2
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      ...
      Рейтинг: +1264

      general.lizyukov > Агасфер 7 минут назад

      Не смеши, там таких защитников пачками растят. Натаскает, Лёня и не таких вытаскивал на высокий уровень.

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    sv1969
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