Директор «Витесса»: «Мы не могли отклонить серьезное предложение «Зенита». Караваев получил трансфер в топ-клуб»

Больше за него вряд ли когда-нибудь дали бы, так что грамотная продажа. Витессу эти деньги очень пригодятся, а позицию закрыть есть кому. Лелифелд - вполне качественный игрок, к тому же на 3 года моложе Вячеслава.
Технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах рассказал, почему клуб из Арнема продал защитника Вячеслава Караваева в «Зенит».
«Трансфер был оформлен в последние дни трансферного окна, но с финансовой точки зрения мы не могли отклонить серьезное предложение. Караваев отлично проявил себя у нас. В качестве награды он получил трансфер в топ-клуб – в «Зенит».
«Это очередное подтверждение того, что «Витесс» – идеальное место для развития талантливых футболистов», – сказал Аллах.
«Зенит» объявил о трансфере Караваева в последний день трансферного окна. По данным Transfermarkt, петербургский клуб заплатил за 24-летнего футболиста 8 миллионов евро.
- Контракт между игроком и «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года.
- За «Витесс» защитник выступал с января 2018 года, в его активе 65 матчей, два гола и девять результативных передач.
- Рыночная стоимость россиянина – 3 миллиона евро.