Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Игбун может сыграть против «Уфы»

    Нападающий Сильвестр Игбун, который перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды, сможет сыграть против бывшего клуба, пишет ProSportStory со ссылкой на источника.

    «Динамо» и «Уфа» сыграют 15 сентября в рамках 9-го тура РПЛ.

    • «Уфа» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 10 очками, «Динамо» идет на 11-м месте с девятью баллами.
    • Игбун перешел в «Динамо» в последний день трансферного окна.
    • В 35 матчах прошлого сезона за «Уфу» игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.
    • Transfermarkt оценивает Игбуна в 4,5 миллиона евро.

    Источник: ProSportStory

    ProSportStory - уфимский портал. Публикует новости о футбольном клубе «Уфа» и хоккейном клубе «Салават Юлаев».

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73609
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru