Игбун может сыграть против «Уфы»

Нападающий Сильвестр Игбун, который перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды, сможет сыграть против бывшего клуба, пишет ProSportStory со ссылкой на источника.
«Динамо» и «Уфа» сыграют 15 сентября в рамках 9-го тура РПЛ.
- «Уфа» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 10 очками, «Динамо» идет на 11-м месте с девятью баллами.
- Игбун перешел в «Динамо» в последний день трансферного окна.
- В 35 матчах прошлого сезона за «Уфу» игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.
- Transfermarkt оценивает Игбуна в 4,5 миллиона евро.
Источник: ProSportStory
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