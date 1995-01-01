Игбун может сыграть против «Уфы»

Нападающий Сильвестр Игбун, который перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды, сможет сыграть против бывшего клуба, пишет ProSportStory со ссылкой на источника.

«Динамо» и «Уфа» сыграют 15 сентября в рамках 9-го тура РПЛ.